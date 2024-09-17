россияне продолжают принудительную паспортизацию населения временно оккупированных территорий Украины. Власти рф требуют от гауляйтеров нарастить темпы. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что кремль надеется до конца года довести паспортизацию до показателей 60% населения ВОТ. Поэтому, все отделы "МВД" получили указание увеличить количество рейдов по селам и на улицах городов, чтобы уточнить списки тех, кто не имеет паспорт рф.

Однако руководство полицаев взамен пожаловалось на дефицит кадров для формирования рейдовых групп и попросило прислать большую партию гастролеров из рф, - говорится в сообщении.

Напомним

Как ранее сообщали в Сопротивлении кремль намерен до конца 2024 года выдать российские паспорта всем жителям оккупированных территорий Украины от 14 лет. Это часть стратегии изменения демографического состава и легитимизации контроля над украинскими землями.