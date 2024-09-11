русифікація на ТОТ України набирає критичних обертів - Центр нацспротиву
Київ • УНН
Кремль має намір до кінця 2024 року видати російські паспорти всім жителям окупованих територій України від 14 років. Це частина стратегії зміни демографічного складу та легітимізації контролю над українськими землями.
До кінця 2024 року кремль планує на тимчасово окупованих територіях України "паспортизувати" усе місцеве населення віком від 14 років. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.
Насильницька русифікація на ТОТ набирає критичних обертів. До кінця 2024 року Кремль планує на тимчасово окупованих територіях України "паспортизувати" усе місцеве населення віком від 14 років. Серед працівників підприємств, установ, організацій, які опинилися в окупації, розпочалася жорстка інформаційна кампанія,
Як зазначається, людей залякують позбавленням практично будь-яких прав. З початку 2025 року тих, хто не отримав російський документ, вноситимуть на спецоблік та позбавлятимуть права "іноземного громадянина".
У ЦНС, зауважують, що ця примусова паспортизація є частиною ширшої стратегії росії зі зміни демографічного складу окупованих територій та спроби легітимізувати свій контроль над українськими землями.
Мешканці тимчасово загарбаних територій опиняються перед складним вибором: або підкорятися і втратити свою ідентичність, або відмовитися і бути ізольованими від суспільства на своїй рідній землі.
Така політика Кремля є черговим кроком у напрямку насильницької русифікації та асиміляції українців,
росіяни посилюють мілітаризацію дітей на окупованих територіях - Центр нацспротиву 10.09.24, 16:22 • 15847 переглядiв