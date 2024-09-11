русификация на ВОТ Украины набирает критические обороты - Центр нацсопротивления

До конца 2024 года кремль планирует на временно оккупированных территориях Украины "паспортизировать" все местное население в возрасте от 14 лет. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Насильственная русификация на ВОТ набирает критические обороты. До конца 2024 года Кремль планирует на временно оккупированных территориях Украины "паспортизировать" все местное население в возрасте от 14 лет. Среди работников предприятий, учреждений, организаций, оказавшихся в оккупации, началась жесткая информационная кампания, - говорится в сообщении.

Как отмечается, людей запугивают лишением практически любых прав. С начала 2025 года тех, кто не получил российский документ, будут вносить на спецучет и лишать права "иностранного гражданина".

В ЦНС, отмечают, что эта принудительная паспортизация является частью более широкой стратегии россии по изменению демографического состава оккупированных территорий и попытки легитимизировать свой контроль над украинскими землями.

Жители временно захваченных территорий оказываются перед сложным выбором: либо подчиняться и потерять свою идентичность, либо отказаться и быть изолированными от общества на своей родной земле.

Такая политика Кремля является очередным шагом в направлении насильственной русификации и ассимиляции украинцев, - отмечают в Центре нацсопротивления.

росіяни посилюють мілітаризацію дітей на окупованих територіях - Центр нацспротиву