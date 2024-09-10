россияне усиливают милитаризацию детей на оккупированных территориях - Центр нацсопротивления

Оккупационные власти россии хотят удвоить количество школ с военной подготовкой на захваченных территориях Украины. Об этом заявили в Центре национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Спротиви заявил, что Россия стремится усилить милитаризацию детей. Произойдет это прежде всего на базе нахимовского училища в Мариуполе.

Так, 2 сентября в казармы милитарного заведения заселилось 240 детей в возрасте от 10 до 13 лет. В 2025 году таких детей уже должно быть 560

Российские оккупанты активно занимаются милитаризацией детей. Под видом патриотического воспитания детей привлекают к военным программам, пропагандистским мероприятиям и лагерям, где их учат основам военного дела, использованию оружия и идеологически обрабатывают. Происходит это на всех временно оккупированных территориях Украины - заявили в Центре национального сопротивления.

росія продовжує мілітаризацію українських дітей в тимчасово окупованому Криму - Омбудсман

В Сопротивлении отмечают, что милитаризация детей - это не только попытка воспитать лояльных к оккупантам будущих военных, но и серьезное преступление против детства.

Отмечается, что российские власти пытаются сломать идентичность украинских детей, воспитывая их в духе насилия, ненависти и подчинения военной идеологии.

Напомним,

Британская разведка выяснила, что правительство рф утвердило новую молодежную стратегию, направленную на подготовку подростков к военной службе. Вводится новый курс военной подготовки для 15-18-летних, увеличивается количество военных детских лагерей.