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росія впроваджує нову стратегію мілітаризації молоді - британська розвідка

росія впроваджує нову стратегію мілітаризації молоді - британська розвідка

Київ • УНН

 • 15447 перегляди

уряд рф затвердив нову молодіжну стратегію, спрямовану на підготовку підлітків до військової служби. Вводиться новий курс військової підготовки для 15-18-річних, збільшується кількість військових дитячих таборів.

Нова молодіжна стратегія, затверджена урядом росії у серпні 2024 року, спрямована на підготовку підлітків допризовного віку до військової служби. Про це ідеться у новому звіті міністерства оборони Великої Британії на основі розвідданих, пише УНН.

Деталі

Як йдеться у звіті Міноборони Британії,  з початком навчального року в росії вводиться і фінансується новий курс військової підготовки. Предмет є частиною нової програми "Основи безпеки та захисту Вітчизни" для підлітків 15-18 років. Курс складається з 11 уроків, розрахованих на 68 навчальних годин. Він охоплює цілу низку тем, включно з веденням загальновійськового бою та ознайомленням зі стрілецькою зброєю. Мета курсу - "формування цінностей, набуття знань і навичок, що забезпечують готовність до виконання конституційного обов'язку із захисту держави".

Зазначається, що нова молодіжна стратегія, затверджена урядом у серпні 2024 року, спрямована насамперед на психологічну та фізичну підготовку підлітків допризовного віку до військової служби.

 Крім того, як вказали у британській розвідці, збільшується кількість дитячих літніх таборів, у яких проводяться різні військові заходи. У стратегії зазначається, що за останні 30 років цінності молоді змістилися від колективізму до індивідуалізму та від статизму до космополітизму.

 У стратегії стверджується, що ідеологічний експансіонізм геополітичних конкурентів росії призвів до ослаблення традиційних цінностей і зростання індивідуалізму. Нова стратегія спрямована на те, щоб повернути цей процес назад, а мілітаризація молоді є невід'ємною частиною цього процесу

- йдеться у звіті Міноборони Британії.

Британська розвідка: війська рф в Україні страждають від нестачі питної води27.08.24, 17:56 • 27499 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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