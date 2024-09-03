Нова молодіжна стратегія, затверджена урядом росії у серпні 2024 року, спрямована на підготовку підлітків допризовного віку до військової служби. Про це ідеться у новому звіті міністерства оборони Великої Британії на основі розвідданих, пише УНН.

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Як йдеться у звіті Міноборони Британії, з початком навчального року в росії вводиться і фінансується новий курс військової підготовки. Предмет є частиною нової програми "Основи безпеки та захисту Вітчизни" для підлітків 15-18 років. Курс складається з 11 уроків, розрахованих на 68 навчальних годин. Він охоплює цілу низку тем, включно з веденням загальновійськового бою та ознайомленням зі стрілецькою зброєю. Мета курсу - "формування цінностей, набуття знань і навичок, що забезпечують готовність до виконання конституційного обов'язку із захисту держави".

Зазначається, що нова молодіжна стратегія, затверджена урядом у серпні 2024 року, спрямована насамперед на психологічну та фізичну підготовку підлітків допризовного віку до військової служби.

Крім того, як вказали у британській розвідці, збільшується кількість дитячих літніх таборів, у яких проводяться різні військові заходи. У стратегії зазначається, що за останні 30 років цінності молоді змістилися від колективізму до індивідуалізму та від статизму до космополітизму.

У стратегії стверджується, що ідеологічний експансіонізм геополітичних конкурентів росії призвів до ослаблення традиційних цінностей і зростання індивідуалізму. Нова стратегія спрямована на те, щоб повернути цей процес назад, а мілітаризація молоді є невід'ємною частиною цього процесу - йдеться у звіті Міноборони Британії.

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