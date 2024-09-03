Новая молодежная стратегия, утвержденная правительством россии в августе 2024 года, направлена на подготовку подростков допризывного возраста к военной службе. Об этом говорится в новом отчете министерства обороны Великобритании на основе разведданных, пишет УНН.

Детали

Как говорится в отчете Минобороны Британии, с началом учебного года в россии вводится и финансируется новый курс военной подготовки. Предмет является частью новой программы "Основы безопасности и защиты Отечества" для подростков 15-18 лет. Курс состоит из 11 уроков, рассчитанных на 68 учебных часов. Он охватывает целый ряд тем, включая ведение общевойскового боя и ознакомление со стрелковым оружием. Цель курса - "формирование ценностей, приобретение знаний и навыков, обеспечивающих готовность к выполнению конституционного долга по защите государства".

Отмечается, что новая молодежная стратегия, утвержденная правительством в августе 2024 года, направлена прежде всего на психологическую и физическую подготовку подростков допризывного возраста к военной службе.

Кроме того, как указали в британской разведке, увеличивается количество детских летних лагерей, в которых проводятся различные военные мероприятия. В стратегии отмечается, что за последние 30 лет ценности молодежи сместились от коллективизма к индивидуализму и от статизма к космополитизму.

В стратегии утверждается, что идеологический экспансионизм геополитических конкурентов России привел к ослаблению традиционных ценностей и росту индивидуализма. Новая стратегия направлена на то, чтобы повернуть этот процесс вспять, а милитаризация молодежи является неотъемлемой частью этого процесса - говорится в отчете Минобороны Британии.

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