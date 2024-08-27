Британская разведка: войска рф в Украине страдают от недостатка питьевой воды

На фоне летней жары и наступательных операций оккупационные подразделения ВС РФ в Украине столкнулись с барком питьевой воды. Кое-где на одного человека уже установили норму - 1 литр воды в день. Об этом пишет Минобороны Великобритании, передает УНН.

Детали

Аналитики британской разведки указывают, что на днях эту проблему осветил один из пророссийских военных блогеров. В частности военкор и рассказал, что норму воды, в частности, для российских пилотов ограничено одним литром в день.

Это эквивалентно четверти минимальной рекомендуемой потребности в воде для работы при высоких температурах. Как сообщается, в результате российские пилоты обратились за водой к местным жителям - заявили в Минобороны Британии.



Также в британской разведке рассказали, что в ответ на недостаток воды некоторые российские подразделения были вынуждены «импровизировать со средствами для фильтрации», используя лужи для ежедневных потребностей в воде.

Это, скорее всего, привело к увеличению заболеваний, передающихся через воду, среди российских солдат. Этот дефицит воды, приводящий к обезвоживанию и повышенному риску заражения, почти наверняка повлияет на моральное состояние и оперативную эффективность - констатирует британская разведка.

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