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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Британская разведка: войска рф в Украине страдают от недостатка питьевой воды

Британская разведка: войска рф в Украине страдают от недостатка питьевой воды

Киев  •  УНН

27 августа 2024, 14:56  •  15014 просмотра

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Британская разведка сообщает об ограничении воды для российских военных в Украине до 1 литра в день. Это приводит к обезвоживанию, болезням и снижению морального духа и боеспособности оккупантов.

На фоне летней жары и  наступательных операций оккупационные подразделения ВС РФ в Украине столкнулись с барком питьевой воды. Кое-где на одного человека уже установили норму - 1 литр воды в день. Об этом пишет Минобороны Великобритании, передает УНН.

Детали

Аналитики британской разведки указывают, что на днях эту проблему осветил один из пророссийских военных блогеров. В частности военкор и рассказал, что норму воды, в частности, для российских пилотов ограничено одним литром в день.

Это эквивалентно четверти минимальной рекомендуемой потребности в воде для работы при высоких температурах. Как сообщается, в результате российские пилоты обратились за водой к местным жителям

- заявили в Минобороны Британии.

Также в британской разведке рассказали, что в ответ на недостаток воды некоторые российские подразделения были вынуждены «импровизировать со средствами для фильтрации», используя лужи для ежедневных потребностей в воде.

Это, скорее всего, привело к увеличению заболеваний, передающихся через воду, среди российских солдат. Этот дефицит воды, приводящий к обезвоживанию и повышенному риску заражения, почти наверняка повлияет на моральное состояние и оперативную эффективность

- констатирует британская разведка.

Британська розвідка проаналізувала втрати військ рф у війні3 августа 2024, 11:56 • 31387 просмотров

Владимир Омельченко

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