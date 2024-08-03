Среднесуточные потери рф убитыми и ранеными в войне в Украине снизились за последние два месяца с максимальных более 1262 человек в день в мае до 1140 в июле. Однако, последние три месяца оказались "самыми дорогими" для российских сил с февраля 2022 года. Об этом говорится в отчете разведки, который обнародовало Минобороны Великобритании, передает УНН.

Детали

"Среднесуточные потери россиян (убитыми и ранеными) в Украине снизились за последние два месяца с пика конфликта, составлявшего более 1262 человек в день в мае, до 1140 в июле 2024 года. Несмотря на это сокращение, последние три месяца оказались "самыми дорогими" для российских сил с февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

Сообщается, что уменьшение среднесуточного показателя, вероятно, свидетельствует о том, что российские силы "консолидируют позиции на Харьковском направлении".

"Хотя этот новый подход усилил давление на фронте, эффективная украинская оборона и недостаток российской подготовки уменьшают российскую способность использовать любые тактические успехи для более широких операционных достижений", - сказано в сообщении.

Британские аналитики прогнозируют, что уровень потерь российских войск в августе, вероятно, будет достигать в среднем более 1000 человек в день, поскольку рф продолжает наступательные операции на широком фронте от Харькова на севере до Работино в Запорожской области на юг Украины.

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Дополнение

Российские оккупанты наращивают свои силы, в частности на Волчанском направлении. По состоянию на 1 августа туда уже начался перевод новых подразделений из Луганской области.