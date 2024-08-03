Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях захватчиков за последние сутки. Общие потери врага с начала войны достигли 581760 человек, 8406 танков и 16238 бронемашин.
За последние сутки оккупанты потеряли 1170 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери захватчиков за период с 24.02.22 по 03.08.24:
- Личный состав: 581760 (+1170).
- Танки: 8406 (+4).
- Бронированные боевые машины: 16238 (+27).
- Артиллерийские системы: 16217 (+56).
- РСЗВ: 1135 (+1).
- Средства ППО: 908 (+1).
- Самолеты: 363.
- Вертолёты: 326.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 13057 (+52).
- Крылатые ракеты: 2410 (+3).
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 21926 (+54).
- Специальная техника: 2723 (+4).
По информации, данные уточняются.
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