Украинские силы во время ночного воздушного нападения отбили 24 вражеских БпЛА "Shahed-131/136". Об этом сообщает Командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук, передает УНН.

Детали

Этой ночью оккупанты совершили масштабное воздушное нападение на Украину, применив 2 зенитные управляемые ракеты С-300, 2 противорадиолокационные ракеты Х-31П и 29 ударных беспилотных летательных аппаратов типа "Shahed".

Во время противовоздушного боя было уничтожено 24 БпЛА типа "Shahed-131/136" в разных областях Украины, в частности в Херсонской, Одесской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Киевской, Винницкой и Житомирской областях.

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