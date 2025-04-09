Российские оккупанты запустили 11 ударных БПЛА Shahed по Украине. Все дроны были сбиты силами ПВО в разных областях страны, включая Николаевскую, Киевскую и Харьковскую.
Авиация ВСУ нанесла точный удар по мосту в курской области. Командующий Воздушных сил Николай Олещук сообщил, что это существенно влияет на ход боевых действий, лишая врага логистических возможностей.
Украинские военные отбили массированную атаку рф, уничтожив 13 из 16 воздушных целей. Среди сбитых - 2 баллистические ракеты, 3 крылатые ракеты и 8 ударных БпЛА "Shahed".
Командующий Воздушных Сил ВСУ сообщил об активных боевых действиях авиации на курском направлении. Украинские пилоты наносят высокоточные удары по вражеским объектам, включая опорные пункты, технику и логистические центры.
Ночью над Украиной сбито 5 дронов, запущенных Россией. Враг также атаковал 3 баллистическими ракетами "Искандер-М". К противовоздушному бою привлечены мобильные огневые группы и средства РЭБ.
Ночью украинские силы обороны сбили все 29 ударных беспилотников Shahed, запущенных россией. Также была вражеская атака 3 управляемыми ракетами X-59, запущенными из курской области рф.
Воздушные силы ВСУ уничтожили 17 из 23 дронов Shahed, запущенных россией ночью. Атака также включала две ракеты Х-59/69, удары были направлены на несколько областей Украины.
Ночью 13 августа 2024 года Россия атаковала Украину 2 баллистическими ракетами и 38 дронами. Украинские силы ПВО успешно уничтожили 30 беспилотников в разных областях страны.
Николай Олещук заявил, что баллистические ракеты KN-23 из КНДР редко достигают целей, но представляют серьезную угрозу для населения. Ночью рф атаковала Украину 57 дронами и 4 баллистическими ракетами.
Ночью 11 августа рф атаковала Украину 57 дронами Shahed и 4 баллистическими ракетами. Силы обороны сбили 53 БПЛА в разных областях. Командующий ВС предупредил об угрозе северокорейских ракет.
Ночью российские войска запустили 30 ударных дронов Shahed с территории рф. Украинские силы ПВО сбили все беспилотники над 7 областями Украины.
Украинские силы ПВО уничтожили 4 из 6 ракет и 15 из 16 дронов, запущенных Россией ночью. Атаки были направлены на Киевскую, Херсонскую, Николаевскую и Хмельницкую области.
За 2,5 года войны ВС ВСУ уничтожили более 8000 воздушных целей врага. Украинские пилоты совершили более 20 тысяч боевых вылетов, большинство - на боевое применение авиационных средств поражения.
Украинские силы сбили 24 БпЛА "Shahed-131/136" во время масштабного воздушного нападения.
Ночью над Украиной сбито 7 российских дронов Shahed. Враг также атаковал баллистическими ракетами Искандер-М из Воронежской области и Крыма. Дроны уничтожены в Киевской, Полтавской, Херсонской и Днепропетровской областях.
Командующий Воздушных Сил ВСУ Николай Олещук обнародовал видео боевой работы по вражеским «шахедам» на южном направлении в ночь на 31 июля. Силы ПВО сбили все 89 атакующих БПЛА противника над Украиной.
Генерал-лейтенант Николай Олещук показал видео со сбиванием «шахеда» на восточном направлении утром 31 июля.
В ночь на 31 июля силы ПВО сбили все 89 атакующих БПЛА противника над Украиной. Также была уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59, выпущенная по Николаевской области.
В ночь на 29 июля 2024 года Украина отразила атаку террористов. Защитники уничтожили одну управляемую авиационную ракету Х-59/Х-69 и 9 беспилотников "Shahed-131/136" над тремя областями.
Во время ночной атаки 28 июля 2024 года украинские защитники уничтожили управляемую авиационную ракету Х-59 и 7 ударных БпЛА "Shahed-131/136". Почти все воздушные цели были сбиты над Одесской областью.
Силы ПВО Украины уничтожили ракету Х-59/69 и 4 'Шахеды' в ночь на 27 июля. В течение суток сбито еще 8 воздушных целей, включая 'Форпост' и 'Ланцеты' на юге и северо-востоке.
Командующий Воздушных Сил ВСУ Николай Олещук сообщил об успешном отражении воздушного нападения в ночь на 26 июля 2024 года.
В ночь на 23 июля 2024 года ПВО сбила 7 ударных БпЛА типа «Shahed» во время атаки на Сумщину. Враг также использовал управляемую ракету Х-69, которая не достигла цели благодаря противодействию украинских сил.
Силы ПВО Украины отбили масштабную ночную атаку, уничтожив 35 из 39 российских дронов Shahed. Также были перехвачены баллистические и авиационные ракеты в более 10 областях страны.
Воздушные силы Украины отбили масштабную ночную атаку российских войск. Сбиты все 16 запущенных дронов-камикадзе и две из трех управляемых ракет в разных областях страны.
Во время ночных атак в Донецкой и Харьковской областях силы противовоздушной обороны сбили четыре вражеских беспилотника, а один беспилотник покинул воздушное пространство Украины в направлении Беларуси.
В небе над Украиной ночью уничтожено 14 из 20 ударных дронов типа Shahed, запущенных российскими войсками, ракетами враг атаковал портовую инфраструктуру Одесской области, три вражеские ракеты Х-59/Х-69 и три ударных дрона не достигли своих целей.
россия выпустила по Украине 38 ракет на сумму 200-250 миллионов долларов, а украинская противовоздушная оборона сбила 30 ракет на сумму 160-200 миллионов долларов.
Силы противовоздушной обороны Украины сбили 30 российских ракет во время массированной атаки на страну.
Украинские силы противовоздушной обороны ночью сбили 3 российские крылатые ракеты в Житомирской и Черкасской областях.