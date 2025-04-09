Николай Олещук

ПВО Украины уничтожила 7 вражеских дронов во время ночной атаки на Сумщину

В ночь на 23 июля 2024 года ПВО сбила 7 ударных БпЛА типа «Shahed» во время атаки на Сумщину. Враг также использовал управляемую ракету Х-69, которая не достигла цели благодаря противодействию украинских сил.