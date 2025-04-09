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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 27450 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина сбила 11 российских дронов Shahed

Российские оккупанты запустили 11 ударных БПЛА Shahed по Украине. Все дроны были сбиты силами ПВО в разных областях страны, включая Николаевскую, Киевскую и Харьковскую.

Война • 19 августа, 04:30 • 45811 просмотра

В Воздушных силах показали видео авиаудара по второму мосту через Сейм на курщине.

Авиация ВСУ нанесла точный удар по мосту в курской области. Командующий Воздушных сил Николай Олещук сообщил, что это существенно влияет на ход боевых действий, лишая врага логистических возможностей.

Война • 18 августа, 07:38 • 34441 просмотра

В небе над Украиной было сбито 8 "шахедов" и 5 ракет

Украинские военные отбили массированную атаку рф, уничтожив 13 из 16 воздушных целей. Среди сбитых - 2 баллистические ракеты, 3 крылатые ракеты и 8 ударных БпЛА "Shahed".

Война • 18 августа, 06:37 • 68233 просмотра

Авиация работает на курском направлении: Олещук показал авиаудар по мосту на курщине

Командующий Воздушных Сил ВСУ сообщил об активных боевых действиях авиации на курском направлении. Украинские пилоты наносят высокоточные удары по вражеским объектам, включая опорные пункты, технику и логистические центры.

Война • 16 августа, 18:23 • 101317 просмотра

В небе над Украиной ночью уничтожили все из 5 вражеских дронов, войска рф атаковали тремя "Искандерами"

Ночью над Украиной сбито 5 дронов, запущенных Россией. Враг также атаковал 3 баллистическими ракетами "Искандер-М". К противовоздушному бою привлечены мобильные огневые группы и средства РЭБ.

Война • 16 августа, 05:57 • 30508 просмотра

В небе над Украиной ночью были уничтожены все 29 "шахедов", враг атаковал тремя ракетами Х-59

Ночью украинские силы обороны сбили все 29 ударных беспилотников Shahed, запущенных россией. Также была вражеская атака 3 управляемыми ракетами X-59, запущенными из курской области рф.

Война • 15 августа, 05:25 • 37159 просмотра

В небе над Украиной ночью уничтожили 17 из 23 вражеских "шахедов", армия рф атаковала двумя ракетами

Воздушные силы ВСУ уничтожили 17 из 23 дронов Shahed, запущенных россией ночью. Атака также включала две ракеты Х-59/69, удары были направлены на несколько областей Украины.

Война • 14 августа, 05:56 • 39386 просмотра

Украинская ПВО сбила 30 из 38 вражеских ударных дронов во время массированной атаки

Ночью 13 августа 2024 года Россия атаковала Украину 2 баллистическими ракетами и 38 дронами. Украинские силы ПВО успешно уничтожили 30 беспилотников в разных областях страны.

Общество • 13 августа, 04:25 • 43715 просмотра

Редко достигают желаемых целей, но представляют серьезную угрозу населению: Олещук о северо-корейских баллистических ракетах KN-23

Николай Олещук заявил, что баллистические ракеты KN-23 из КНДР редко достигают целей, но представляют серьезную угрозу для населения. Ночью рф атаковала Украину 57 дронами и 4 баллистическими ракетами.

Война • 11 августа, 12:20 • 44626 просмотра

рф атаковала Украину 57 дронами, сбито 53 - командующий Воздушных сил

Ночью 11 августа рф атаковала Украину 57 дронами Shahed и 4 баллистическими ракетами. Силы обороны сбили 53 БПЛА в разных областях. Командующий ВС предупредил об угрозе северокорейских ракет.

Война • 11 августа, 09:31 • 35028 просмотра

В небе над Украиной ночью сбиты все из 30 "шахедов"

Ночью российские войска запустили 30 ударных дронов Shahed с территории рф. Украинские силы ПВО сбили все беспилотники над 7 областями Украины.

Война • 7 августа, 06:59 • 36101 просмотра

В небе над Украиной ночью сбиты 4 из 6 ракет и 15 из 16 "шахедов"

Украинские силы ПВО уничтожили 4 из 6 ракет и 15 из 16 дронов, запущенных Россией ночью. Атаки были направлены на Киевскую, Херсонскую, Николаевскую и Хмельницкую области.

Война • 6 августа, 05:29 • 34521 просмотра

Воздушные Силы уничтожили более 8 тысяч целей врага за 2,5 года - Олещук

За 2,5 года войны ВС ВСУ уничтожили более 8000 воздушных целей врага. Украинские пилоты совершили более 20 тысяч боевых вылетов, большинство - на боевое применение авиационных средств поражения.

Война • 4 августа, 06:46 • 103961 просмотра

Украина отбила 24 вражеских дрона во время ночного нападения

Украинские силы сбили 24 БпЛА "Shahed-131/136" во время масштабного воздушного нападения.

Война • 3 августа, 04:31 • 35826 просмотра

Воздушные силы: ночью уничтожили все из 7 "шахедов", рф атаковала ракетами "Искандер-М"

Ночью над Украиной сбито 7 российских дронов Shahed. Враг также атаковал баллистическими ракетами Искандер-М из Воронежской области и Крыма. Дроны уничтожены в Киевской, Полтавской, Херсонской и Днепропетровской областях.

Война • 1 августа, 06:20 • 40139 просмотра

Боевая работа по вражеским «шахедам» на южном направлении: Олещук показал одно видео

Командующий Воздушных Сил ВСУ Николай Олещук обнародовал видео боевой работы по вражеским «шахедам» на южном направлении в ночь на 31 июля. Силы ПВО сбили все 89 атакующих БПЛА противника над Украиной.

Война • 31 июля, 09:16 • 25691 просмотра

Командующий ВС ВСУ показал видео утреннего сбивания «шахеда» на восточном направлении

Генерал-лейтенант Николай Олещук показал видео со сбиванием «шахеда» на восточном направлении утром 31 июля.

Война • 31 июля, 07:53 • 38344 просмотра

Силы ПВО сбили ракету Х-59 и 89 ударных БПЛА - Олещук

В ночь на 31 июля силы ПВО сбили все 89 атакующих БПЛА противника над Украиной. Также была уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59, выпущенная по Николаевской области.

Война • 31 июля, 06:42 • 103367 просмотра

Во время ночной атаки украинские силы сбили ракету Х-59/Х-69 и 9 дронов "Shahed"

В ночь на 29 июля 2024 года Украина отразила атаку террористов. Защитники уничтожили одну управляемую авиационную ракету Х-59/Х-69 и 9 беспилотников "Shahed-131/136" над тремя областями.

Война • 29 июля, 04:53 • 28570 просмотра

Украинские силы сбили ракету Х-59 и 7 дронов "Shahed"

Во время ночной атаки 28 июля 2024 года украинские защитники уничтожили управляемую авиационную ракету Х-59 и 7 ударных БпЛА "Shahed-131/136". Почти все воздушные цели были сбиты над Одесской областью.

Война • 28 июля, 05:18 • 77129 просмотра

В небе над Украиной сбиты ракета Х-59/69, "Форпост" и 11 БПЛА - Воздушные силы

Силы ПВО Украины уничтожили ракету Х-59/69 и 4 'Шахеды' в ночь на 27 июля. В течение суток сбито еще 8 воздушных целей, включая 'Форпост' и 'Ланцеты' на юге и северо-востоке.

Война • 27 июля, 06:43 • 29986 просмотра

Воздушные Силы ВСУ сбили ночью 20 ударных БПЛА

Командующий Воздушных Сил ВСУ Николай Олещук сообщил об успешном отражении воздушного нападения в ночь на 26 июля 2024 года.

Война • 26 июля, 04:32 • 33425 просмотра

ПВО Украины уничтожила 7 вражеских дронов во время ночной атаки на Сумщину

В ночь на 23 июля 2024 года ПВО сбила 7 ударных БпЛА типа «Shahed» во время атаки на Сумщину. Враг также использовал управляемую ракету Х-69, которая не достигла цели благодаря противодействию украинских сил.

Война • 23 июля, 05:04 • 29639 просмотра

Силы ПВО ночью сбили 35 из 39 «шахедов»

Силы ПВО Украины отбили масштабную ночную атаку, уничтожив 35 из 39 российских дронов Shahed. Также были перехвачены баллистические и авиационные ракеты в более 10 областях страны.

Война • 21 июля, 05:42 • 101330 просмотра

В небе над Украиной ночью сбиты все из 16 "шахедов" и две из трех ракет

Воздушные силы Украины отбили масштабную ночную атаку российских войск. Сбиты все 16 запущенных дронов-камикадзе и две из трех управляемых ракет в разных областях страны.

Война • 18 июля, 05:52 • 36299 просмотра

ПВО сбила ночью четыре дрона в Донецкой и Харьковской областях

Во время ночных атак в Донецкой и Харьковской областях силы противовоздушной обороны сбили четыре вражеских беспилотника, а один беспилотник покинул воздушное пространство Украины в направлении Беларуси.

Война • 13 июля, 04:54 • 27076 просмотра

Ночью уничтожено 14 из 20 "шахедов", ракетами враг атаковал портовую инфраструктуру Одесской области, 3 ракеты и 3 дрона не достигли своих целей - ВС ВСУ

В небе над Украиной ночью уничтожено 14 из 20 ударных дронов типа Shahed, запущенных российскими войсками, ракетами враг атаковал портовую инфраструктуру Одесской области, три вражеские ракеты Х-59/Х-69 и три ударных дрона не достигли своих целей.

Война • 10 июля, 05:30 • 26568 просмотра

россия выпустила по Украине 38 ракет различных типов, стоимость которых может достигать до 250 млн долларов - СМИ

россия выпустила по Украине 38 ракет на сумму 200-250 миллионов долларов, а украинская противовоздушная оборона сбила 30 ракет на сумму 160-200 миллионов долларов.

Война • 8 июля, 16:10 • 49217 просмотра

Во время массированного ракетного удара силы ПВО сбили 30 российских ракет - Олещук

Силы противовоздушной обороны Украины сбили 30 российских ракет во время массированной атаки на страну.

Война • 8 июля, 11:56 • 26869 просмотра

Воздушные Силы ночью сбили три крылатые ракеты в Житомирской и Черкасской областях

Украинские силы противовоздушной обороны ночью сбили 3 российские крылатые ракеты в Житомирской и Черкасской областях.

Война • 8 июля, 04:56 • 31674 просмотра