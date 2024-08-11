рф атаковала Украину 57 дронами, сбито 53 - командующий Воздушных сил

Армия рф в ночь на 11 августа атаковала Украину 57-ю ударными БпЛА типа "Shahed", украинским военным удалось сбить 53. Об этом сообщил командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук, передает УНН.

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По словам Олещука, в ночь на 11 августа 2024 года враг атаковал 4-мя баллистическими ракетами KN-23 из Воронежской области и 57-ю ударными БпЛА типа "Shahed" из районов Приморско-Ахтарск, Ейск, Курск - рф. Также оккупанты нанесли удар по городу Покровск Донецкой области предположительно из реактивной артиллерии.

"В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, авиацией, зенитными ракетными подразделениями и средствами РЭБ Воздушных Сил сбито 53 вражеских БпЛА в Николаевской, Одесской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Херсонской, Киевской, Запорожской, Сумской, Ровенской и Черкасской областях", - добавил командующий Воздушных сил.

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Кроме того, Олещук отметил, что баллистические KN-23, хоть и редко достигают желаемых целей, представляют серьезную угрозу населению.

"Относительно российских ударов северо-корейскими ракетами скажу следующее: Берегите себя и своих родных", - подчеркнул он.

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