Зеленский об ударе по Киевской области: россияне, предварительно, применили северокорейскую ракету
Киев • УНН
Президент Украины выразил соболезнования в связи с гибелью отца и 4-летнего сына в результате российского удара по Киевской области. По предварительным данным, была использована северокорейская ракета.
россияне, по предварительной информации, применили северокорейскую ракету, и это был очередной сознательный террористический удар против Украины. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на удар рф по Киевской области, передает УНН.
Этой ночью в Киевской области из-за российского удара, к сожалению, погибли отец и маленький сын - четыре года было ребенку. Мои соболезнования родным и близким. Еще три человека пострадали, среди них ребенок - 12 лет мальчику. По предварительной информации, россияне применили северокорейскую ракету, и это был очередной сознательный террористический удар против Украины. Пиротехники продолжают работать, чтобы установить точные данные по этой ракете
По его словам, только за одну эту неделю российская армия ударила более 30 ракетами и более чем 800 управляемыми авиабомбами. Россияне не имеют никаких географических ограничений на применение такого оружия - с первых дней полномасштабной войны вся территория нашего государства под угрозой постоянных ударов.
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"Украинцы благодарны всем нашим партнерам, которые помогают с системами ПВО и боевой авиацией. Но чтобы действительно остановить российский террор, мы нуждаемся не только в полноценном воздушном щите, который защитит все наши города и общины, но и в сильных решениях партнеров - решениях, которые снимут ограничения на наши защитные действия. Когда украинская дальнобойность не будет иметь лимитов, эта война точно получит лимит - мы реально приблизим ее справедливое завершение", - резюмировал Зеленский.
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