Зеленский об ударе по Киевской области: россияне, предварительно, применили северокорейскую ракету

россияне, по предварительной информации, применили северокорейскую ракету, и это был очередной сознательный террористический удар против Украины. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на удар рф по Киевской области, передает УНН.

Этой ночью в Киевской области из-за российского удара, к сожалению, погибли отец и маленький сын - четыре года было ребенку. Мои соболезнования родным и близким. Еще три человека пострадали, среди них ребенок - 12 лет мальчику. По предварительной информации, россияне применили северокорейскую ракету, и это был очередной сознательный террористический удар против Украины. Пиротехники продолжают работать, чтобы установить точные данные по этой ракете - сообщил Зеленский.

По его словам, только за одну эту неделю российская армия ударила более 30 ракетами и более чем 800 управляемыми авиабомбами. Россияне не имеют никаких географических ограничений на применение такого оружия - с первых дней полномасштабной войны вся территория нашего государства под угрозой постоянных ударов.

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"Украинцы благодарны всем нашим партнерам, которые помогают с системами ПВО и боевой авиацией. Но чтобы действительно остановить российский террор, мы нуждаемся не только в полноценном воздушном щите, который защитит все наши города и общины, но и в сильных решениях партнеров - решениях, которые снимут ограничения на наши защитные действия. Когда украинская дальнобойность не будет иметь лимитов, эта война точно получит лимит - мы реально приблизим ее справедливое завершение", - резюмировал Зеленский.

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