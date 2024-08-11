Тревога длилась почти 8 часов: глава Киевской ОГА рассказал о масштабах разрушений и состоянии раненых после вражеской атаки

Армия рф атаковала Киевскую область ракетами и ударными дронами, погибло 2 человека, еще три - получили ранения. В результате падения обломков вражеских целей в двух районах области два частных дома уничтожены, еще шесть повреждены. Об этом сообщил председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

"Этой ночью враг атаковал нашу область ракетами и ударными дронами. Тревога продолжалась почти 8 часов. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Прямых попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано", - сообщил глава ОГА.

По его словам, в результате атаки врага погибло 2 человека. Один из них - ребенок, которому было всего 4 года.

"Еще 3 человека получили ранения. У пострадавших ушибы и ссадины туловища, головы, конечностей, переломы. Всем оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщил Кравченко.

Добавим

По словам председателя ОВА, по состоянию на 9:00 в результате падения обломков вражеских целей в 2 районах области 2 частных дома уничтожены, еще 6 повреждены. Также повреждены 4 автомобиля.

"Все оперативные группы работают на местах, ликвидируя последствия вражеской атаки. Всем пострадавшим людям вместе с местными властями окажем необходимую помощь. Враг должен понести полную ответственность за свои террористические действия против мирного населения. Выражаем соболезнования семье и близким погибших", - резюмировал он.