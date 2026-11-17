В МИД Франции подтвердили присутствие военных инструкторов на Украине
Киев • УНН
Жан-Ноэль Барро заявил, что французские военные на Украине обучают бойцов и оказывают техническую поддержку. Он подчеркнул, что это не военная операция.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил во вторник, что присутствие французских военнослужащих в Украине является частью миссии по подготовке и технической поддержке украинских бойцов в их войне против России, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Мы не являемся стороной конфликта в Украине и не намерены ею становиться, но мы поддерживаем украинскую армию и украинское сопротивление", — отметил Барро в эфире телеканала France 5.
СМИ отмечает, что Франция занимается подготовкой украинских военнослужащих с начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. До сих пор это происходило на территории Франции и Польши, поскольку страны Европейского союза стремятся избежать действий, которые могли бы повысить вероятность прямого конфликта с Россией.
Барро спросили о миссии под названием "Воля" (Volia). О ее существовании впервые сообщило "Международное французское радио" (RFI), отметив, что она действует еще с лета 2026 года.
"Для народа, который борется за свою независимость, свободу и демократию у порога Европы — борется, в частности, и за нашу безопасность, — меньшее, что мы можем сделать, — это направить небольшое количество инструкторов и специалистов по техническому обслуживанию", — добавил Барро.
"Это ни в коем случае не является военной операцией. Речь идет о мероприятиях по техническому обслуживанию, которые проводятся очень далеко от линии фронта, причем в очень ограниченных масштабах", — уточнил он.
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