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Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил во вторник, что присутствие французских военнослужащих в Украине является частью миссии по подготовке и технической поддержке украинских бойцов в их войне против России, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Мы не являемся стороной конфликта в Украине и не намерены ею становиться, но мы поддерживаем украинскую армию и украинское сопротивление", — отметил Барро в эфире телеканала France 5.

СМИ отмечает, что Франция занимается подготовкой украинских военнослужащих с начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. До сих пор это происходило на территории Франции и Польши, поскольку страны Европейского союза стремятся избежать действий, которые могли бы повысить вероятность прямого конфликта с Россией.

Барро спросили о миссии под названием "Воля" (Volia). О ее существовании впервые сообщило "Международное французское радио" (RFI), отметив, что она действует еще с лета 2026 года.

"Для народа, который борется за свою независимость, свободу и демократию у порога Европы — борется, в частности, и за нашу безопасность, — меньшее, что мы можем сделать, — это направить небольшое количество инструкторов и специалистов по техническому обслуживанию", — добавил Барро.

"Это ни в коем случае не является военной операцией. Речь идет о мероприятиях по техническому обслуживанию, которые проводятся очень далеко от линии фронта, причем в очень ограниченных масштабах", — уточнил он.

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