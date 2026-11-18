Молдова временно закрыла шесть КПП на границе с Украиной из-за российских дронов
Киев • УНН
Молдова временно приостановила работу шести КПП из-за беспилотников, но впоследствии возобновила пропуск. Граждан призвали сообщать об обломках по номеру 112.
В Молдове временно приостанавливали работу шести контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной по соображениям безопасности после появления беспилотников в воздушном пространстве страны. Об этом сообщает Newsmaker со ссылкой на Пограничную полицию и Таможенную службу, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что речь идет о КПП Окница, Атаки, Унгуры, Бричаны, Гримэнкэуцы и Клокушна. Об этом сообщили Молдовы.
Впоследствии все пункты пропуска на границе с Украиной возобновили работу. В то же время Таможенная служба рекомендует гражданам соблюдать указания сотрудников таможни и проверять информацию о ситуации на границе в официальных источниках перед поездкой.
В ведомствах уточнили, что приняли дополнительные меры для защиты граждан и сотрудников пограничных пунктов. Власти продолжают следить за ситуацией и обещают сообщать об изменениях
Также граждан призвали не приближаться к подозрительным предметам или возможным обломкам беспилотников и немедленно сообщать о таких находках по номеру 112.
Напомним
Вечером 17 ноября в полицию Молдовы поступило сразу несколько сообщений о падении беспилотника и звуках взрывов в муниципии Кишинёв, а также в Оргеевском и Флорештском районах.
Молдова планирует ввести визовый режим для граждан рф, беларуси и Китая в рамках евроинтеграции06.11.26, 16:07 • 9437 просмотров