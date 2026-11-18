В Молдове временно приостанавливали работу шести контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной по соображениям безопасности после появления беспилотников в воздушном пространстве страны. Об этом сообщает Newsmaker со ссылкой на Пограничную полицию и Таможенную службу, информирует УНН.

Отмечается, что речь идет о КПП Окница, Атаки, Унгуры, Бричаны, Гримэнкэуцы и Клокушна. Об этом сообщили Молдовы.

Впоследствии все пункты пропуска на границе с Украиной возобновили работу. В то же время Таможенная служба рекомендует гражданам соблюдать указания сотрудников таможни и проверять информацию о ситуации на границе в официальных источниках перед поездкой.

В ведомствах уточнили, что приняли дополнительные меры для защиты граждан и сотрудников пограничных пунктов. Власти продолжают следить за ситуацией и обещают сообщать об изменениях