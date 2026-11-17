Уэйн Руни

Уэйн Руни рассказал, что был период в его карьере в "Манчестер Юнайтед", когда он задумывался о самоубийстве. Бывший нападающий сборной Англии признался: несмотря на успехи на футбольном поле, вне его он боролся с серьезными психологическими проблемами — и это в то время, когда он только женился и стал отцом своего первенца, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Руни рассказал в подкасте "Life At The Midpoint" с Гэбби Логан, что мог проводить дома по два дня подряд, употребляя алкоголь, и в самые тяжелые моменты даже думал о том, чтобы уйти из жизни.

"Оглядываясь назад, могу сказать, что вел себя эгоистично, но я понимал, что переживаю нечто, с чем мне было крайне трудно справиться, — поделился Руни. — К тому же я не хотел, чтобы Кай видел меня в таком состоянии, поэтому и пытался спрятаться от всех. Я дошел до того, что начал думать о самоубийстве. Просто не хотелось никого видеть. Я избегал людей на улицах, не хотел заходить в магазины. На футбольном поле я всегда чувствовал себя уверенно, но во всем остальном мне было очень тяжело".

Руни, лучший бомбардир в истории "Манчестер Юнайтед", отметил, что эти трудности возникли на пике его карьеры.

"Ты не хочешь демонстрировать слабость, поэтому пытаешься ее скрыть, — говорит он. — Хотя я и осознавал свое положение, признать это было сложно: казалось, что из-за такого признания ты становишься менее мужественным. Я общался с психотерапевтом, пытаясь понять, что со мной происходит. Ведь если оглянуться назад: я был на пике карьеры, у меня родился сын, я только что женился. Казалось бы, это должен был быть самый счастливый период в жизни, но все было совсем не так. На самом деле это был, наверное, худший период — из-за тех эгоистичных поступков, которые я совершал".

Руни, который сейчас участвует в шоу телеканала ITV "I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!", говорит, что именно его жена Колин помогла ему изменить ситуацию к лучшему. "Колин очень мне помогла. Ситуация была настолько плохой, что она могла бы просто уйти, но она осталась рядом и помогла мне все это пережить".

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