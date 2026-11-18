Украинские полярники зафиксировали забавное поведение тюленя-клыкача неподалёку от антарктической станции "Академик Вернадский", расположенной на острове Галиндез. Об этом сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что животное перевернулось на спину и покаталось в снегу, словно делало "снежного ангела". По словам биолога 31-й экспедиции Кирилла Сулимы, таким образом эти животные любят чесаться.

После этого тюлень пополз к группе таких же тюленей-клыкачей и устроился рядом с ними отдыхать на льдине - говорится в подписи к видео.

Указывается, что в целом жизнь тюленей-клыкачей очень тесно связана со льдом. На нём тюлени отдыхают, рожают и выкармливают детёнышей.

"Часто можно увидеть, как тюлени-клыкачи путешествуют по Антарктике на плавучих льдинах. На них тюленям легче выбраться, и всегда есть доступ к воде и, соответственно, к пище. Интересно, что встретить их в таких путешествиях можно как поодиночке, так и огромными группами по несколько десятков или сотен животных", - рассказали полярники.

Напомним

В начале ноября у субантарктических пингвинов, обитающих возле "Вернадского", появились первые яйца. В целом, учитывая количество пингвинов, здесь ожидается несколько тысяч.

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