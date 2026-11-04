У пінгвінів, що мешкають біля "Вернадського", з'явилися перші яйця - скільки їх очікують

У субантарктичних пінгвінів, що мешкають біля "Вернадського", з'явилися перші яйця. Загалом, зважаючи на кількість пінгвінів, їх тут очікується кілька тисяч, передає УНН із посиланням на Національний антарктичний науковий центр.

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Біологи останнім часом постійно робили обходи острова Галіндез, де розташована станція, особливо придивляючись до місць з добре оформленими гніздами.

Вченим важливо фіксувати саме точну дату появи першого яйця, бо за цим відстежують зміни за роками та вплив зовнішніх умов, зокрема зміни клімату.

Біологам допомагала вся команда — все ж на Галіндезі вже понад 8 тис. пінгвінів. Якщо хтось йшов островом у справах чи просто прогулятися, теж звертав увагу на гнізда. І зрештою перше яйце знайшла лікарка 31-ї експедиції Єлизавета Підгаєцька.

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"Я підходила до всіх групок пінгвінів та поволі заглядала. І тут на одному з гнізд птах піднявся й під ним промайнуло щось світле. Спершу подумала, що то просто лапка. Але потім сфоткала, наблизила — і то виявилося яйце!", — поділилася Єлизавета.

Це відбулося вранці 2 листопада на скелі біля геокосмічної лабораторії — ДНЧ-будиночка. Цікаво, що саме на цьому місці третій рік поспіль полярники та полярниці знаходять перше яйце.

Найімовірніше тому, що це одна з найвищих точок гніздування пінгвінів на острові. Завдяки висоті скелі відносно рано оголюються від снігу й стають придатними для виведення малюків.

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Нині біологи 31-ї експедиції нарахували вже 14 яєць в різних частинах острова. Загалом, зважаючи на кількість пінгвінів, їх тут очікується кілька тисяч.

У науковому центрі нагадали, що субантарктичні пінгвіни відкладають здебільшого 2 яйця, рідше буває 3. Вони мають сірувато-зеленуватий відтінок і схожі за формою та розміром на гусячі.

Згаданий вид пінгвінів висиджує яйця на гніздах з камінців. Пара робить це по черзі: поки самиця живиться в океані, самець лишається на гнізді, і навпаки.

Торік шлюбний сезон пінгвінів біля "Вернадського" закінчився з рекордною кількістю — майже 11 тисяч птахів.

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