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У пінгвінів, що мешкають біля "Вернадського", з'явилися перші яйця - скільки їх очікують

Київ • УНН

 • 2940 перегляди

На острові Галіндез біля "Вернадського" вже нарахували 14 яєць субантарктичних пінгвінів. Загалом очікують кілька тисяч.

У пінгвінів, що мешкають біля "Вернадського", з'явилися перші яйця - скільки їх очікують

У субантарктичних пінгвінів, що мешкають біля "Вернадського", з'явилися перші яйця. Загалом, зважаючи на кількість пінгвінів, їх тут очікується кілька тисяч, передає УНН із посиланням на Національний антарктичний науковий центр.

Деталі

Біологи останнім часом постійно робили обходи острова Галіндез, де розташована станція, особливо придивляючись до місць з добре оформленими гніздами.

Вченим важливо фіксувати саме точну дату появи першого яйця, бо за цим відстежують зміни за роками та вплив зовнішніх умов, зокрема зміни клімату.

Біологам допомагала вся команда — все ж на Галіндезі вже понад 8 тис. пінгвінів. Якщо хтось йшов островом у справах чи просто прогулятися, теж звертав увагу на гнізда. І зрештою перше яйце знайшла лікарка 31-ї експедиції Єлизавета Підгаєцька.

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"Я підходила до всіх групок пінгвінів та поволі заглядала. І тут на одному з гнізд птах піднявся й під ним промайнуло щось світле. Спершу подумала, що то просто лапка. Але потім сфоткала, наблизила — і то виявилося яйце!", — поділилася Єлизавета.

Це відбулося вранці 2 листопада на скелі біля геокосмічної лабораторії — ДНЧ-будиночка. Цікаво, що саме на цьому місці третій рік поспіль полярники та полярниці знаходять перше яйце.

Найімовірніше тому, що це одна з найвищих точок гніздування пінгвінів на острові. Завдяки висоті скелі відносно рано оголюються від снігу й стають придатними для виведення малюків.

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Нині біологи 31-ї експедиції нарахували вже 14 яєць в різних частинах острова. Загалом, зважаючи на кількість пінгвінів, їх тут очікується кілька тисяч.

У науковому центрі нагадали, що субантарктичні пінгвіни відкладають здебільшого 2 яйця, рідше буває 3. Вони мають сірувато-зеленуватий відтінок і схожі за формою та розміром на гусячі.

Згаданий вид пінгвінів висиджує яйця на гніздах з камінців. Пара робить це по черзі: поки самиця живиться в океані, самець лишається на гнізді, і навпаки.

Торік шлюбний сезон пінгвінів біля "Вернадського" закінчився з рекордною кількістю — майже 11 тисяч птахів. 

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Антоніна Туманова

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