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У пингвинов, обитающих возле «Вернадского», появились первые яйца — сколько их ожидают

Киев • УНН

 • 12544 просмотра

На острове Галиндез возле «Вернадского» уже насчитали 14 яиц субантарктических пингвинов. Всего ожидают несколько тысяч.

У пингвинов, обитающих возле «Вернадского», появились первые яйца — сколько их ожидают

У субантарктических пингвинов, обитающих возле «Вернадского», появились первые яйца. Всего, учитывая количество пингвинов, здесь ожидается несколько тысяч, передает УНН со ссылкой на Национальный антарктический научный центр.

Детали

Биологи в последнее время постоянно обходили остров Галиндез, где расположена станция, особенно присматриваясь к местам с хорошо оформленными гнездами.

Ученым важно фиксировать именно точную дату появления первого яйца, поскольку по ней отслеживают изменения по годам и влияние внешних условий, в частности изменения климата.

Биологам помогала вся команда — все же на Галиндезе уже более 8 тыс. пингвинов. Если кто-то шел по острову по делам или просто прогуляться, он тоже обращал внимание на гнезда. И в конце концов первое яйцо нашла врач 31-й экспедиции Елизавета Подгаецкая.

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«Я подходила ко всем группкам пингвинов и медленно заглядывала. И тут на одном из гнезд птица поднялась, и под ней мелькнуло что-то светлое. Сначала подумала, что это просто лапка. Но потом сфотографировала, приблизила — и это оказалось яйцо!», — поделилась Елизавета.

Это произошло утром 2 ноября на скале возле геокосмической лаборатории — ДНЧ-домика. Интересно, что именно на этом месте третий год подряд полярники и полярницы находят первое яйцо.

Вероятнее всего, потому что это одна из самых высоких точек гнездования пингвинов на острове. Благодаря высоте скалы они относительно рано освобождаются от снега и становятся пригодными для выведения птенцов.

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В настоящее время биологи 31-й экспедиции насчитали уже 14 яиц в разных частях острова. Всего, учитывая количество пингвинов, здесь ожидается несколько тысяч.

В научном центре напомнили, что субантарктические пингвины откладывают преимущественно 2 яйца, реже бывает 3. Они имеют серовато-зеленоватый оттенок и похожи по форме и размеру на гусиные.

Упомянутый вид пингвинов высиживает яйца в гнездах из камешков. Пара делает это по очереди: пока самка питается в океане, самец остается на гнезде, и наоборот.

В прошлом году брачный сезон пингвинов возле «Вернадского» завершился рекордным количеством — почти 11 тысяч птиц. 

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Антонина Туманова

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