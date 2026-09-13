Украинские полярники показали, как пингвины "летают"

Национальный антарктический научный центр опубликовал видео, на котором показано, как субантарктические пингвины "летают" в океане. Об этом сообщает УНН.

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В сообщении отмечается, что эти птицы проводят в воде большую часть своей жизни. Там они охотятся на криль и рыбу, а на сушу выходят для размножения.

Некоторые субантарктические пингвины выбирают для этого именно остров Галиндез, где расположена "Вернадский" (украинская полярная станция "Академик Вернадский" — ред.). Сейчас их здесь уже несколько тысяч, а само видео снято в акватории острова, где пингвины активно питаются — рассказали полярники.

Напомним

Украинские полярники зафиксировали редкое появление королевского пингвина возле станции "Вернадский" на острове Бут. Этот вид обычно обитает за тысячи километров, но исследователи увидели его во время учета птенцов.

Первый пингвиненок родился на станции "Академик Вернадский" раньше обычного