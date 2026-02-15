Біля станції "Вернадського" в Антарктиці помітили рідкісного королівського пінгвіна

$42.990.00
Ексклюзив
14:11 • 6126 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
11:51 • 11846 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
10:18 • 14085 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
15 лютого, 09:15 • 15962 перегляди
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
15 лютого, 08:20 • 38529 перегляди
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
14 лютого, 19:48 • 34334 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 36323 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
14 лютого, 16:21 • 29923 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
14 лютого, 14:24 • 28530 перегляди
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
14 лютого, 12:44 • 24239 перегляди
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
Авіакомпанії скасовують рейси до Парижа через снігопад та ожеледицю15 лютого, 05:59 • 11597 перегляди
Ворог масовано атакував Одещину, пошкоджено залізничну інфраструктуруPhoto15 лютого, 06:55 • 10849 перегляди
Офіцер ЗСУ зробив пропозицію фристайлістці Катерині Коцар після її виходу в фінал Олімпійських ігор09:30 • 6456 перегляди
Обама відреагував на расистське відео Трампа, де його з дружиною зобразили мавпами10:10 • 12371 перегляди
ЄС має визначити свої ключові вимоги до рф перед початком мирних переговорів - Каллас11:01 • 6080 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
14:11 • 6150 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 88336 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 144875 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 79362 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 95940 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Кая Каллас
Гілларі Клінтон
Україна
Сполучені Штати Америки
Сумська область
Мюнхен
Крим
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"14 лютого, 23:20 • 11533 перегляди
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 20110 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 19254 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto13 лютого, 18:03 • 22393 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo13 лютого, 09:44 • 46679 перегляди
Техніка
Дипломатка
The Guardian
Соціальна мережа
Опалення

Біля станції "Вернадського" в Антарктиці помітили рідкісного королівського пінгвіна

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Українські полярники зафіксували рідкісну появу королівського пінгвіна поблизу станції "Вернадський" на острові Бут. Цей вид зазвичай мешкає за тисячі кілометрів, але дослідники побачили його під час обліку пташенят.

Біля станції "Вернадського" в Антарктиці помітили рідкісного королівського пінгвіна

Птах, який зазвичай мешкає за тисячі кілометрів на субантарктичних островах, несподівано з’явився під час наукової висадки на острів Бут і став четвертим видом пінгвінів, якого дослідники побачили за один виїзд.

Українські полярники зафіксували рідкісну появу королівського пінгвіна поблизу станції "Вернадський". Про це повідомляє УНН із посиланням на допис на офіційній сторінці Національного антарктичного наукового центру у Facebook.

Деталі

Для цієї місцевості така поява є великою рідкістю, адже королівські пінгвіни віддають перевагу теплішим субантарктичним островам. Найближча їхня колонія розташована приблизно за дві тисячі кілометрів від станції.

Іноді окремі птахи все ж допливають до острова Галіндез, де працюють українські науковці, але цього разу пінгвіна помітили на сусідньому острові Бут. Туди біологи прибули для обліку пташенят трьох місцевих видів пінгвінів - субантарктичних, антарктичних і Аделі, які там гніздують.

За словами біологині 30-ї експедиції Зої Швидкої, зустріч сталася випадково: через складну льодову ситуацію дослідникам довелося змінити місце висадки, і саме там вони побачили рідкісного гостя. У підсумку науковці зафіксували одразу чотири види пінгвінів замість запланованих трьох.

Загалом в Антарктиці мешкає п’ять видів пінгвінів. Королівські — другі за розміром: вони виростають приблизно до одного метра та важать до 18 кілограмів. Їх легко впізнати за яскравими помаранчевими плямами на щоках, шиї та дзьобі. На відміну від субантарктичних пінгвінів, які будують гнізда з каміння, королівські відкладають одне яйце й висиджують його на лапах, прикриваючи складкою шкіри.

Нагадаємо

На початку грудня 2025 року на українській антарктичній станції "Академік Вернадський" народилося перше пінгвіня нового сезону. Це сталося раніше традиційних строків, що може свідчити про потепління в Антарктиці.

Олександра Василенко

Тварини
Антарктида
Україна