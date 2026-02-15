Біля станції "Вернадського" в Антарктиці помітили рідкісного королівського пінгвіна
Українські полярники зафіксували рідкісну появу королівського пінгвіна поблизу станції "Вернадський" на острові Бут. Цей вид зазвичай мешкає за тисячі кілометрів, але дослідники побачили його під час обліку пташенят.
Птах, який зазвичай мешкає за тисячі кілометрів на субантарктичних островах, несподівано з’явився під час наукової висадки на острів Бут і став четвертим видом пінгвінів, якого дослідники побачили за один виїзд.
Українські полярники зафіксували рідкісну появу королівського пінгвіна поблизу станції "Вернадський". Про це повідомляє УНН із посиланням на допис на офіційній сторінці Національного антарктичного наукового центру у Facebook.
Для цієї місцевості така поява є великою рідкістю, адже королівські пінгвіни віддають перевагу теплішим субантарктичним островам. Найближча їхня колонія розташована приблизно за дві тисячі кілометрів від станції.
Іноді окремі птахи все ж допливають до острова Галіндез, де працюють українські науковці, але цього разу пінгвіна помітили на сусідньому острові Бут. Туди біологи прибули для обліку пташенят трьох місцевих видів пінгвінів - субантарктичних, антарктичних і Аделі, які там гніздують.
За словами біологині 30-ї експедиції Зої Швидкої, зустріч сталася випадково: через складну льодову ситуацію дослідникам довелося змінити місце висадки, і саме там вони побачили рідкісного гостя. У підсумку науковці зафіксували одразу чотири види пінгвінів замість запланованих трьох.
Загалом в Антарктиці мешкає п’ять видів пінгвінів. Королівські — другі за розміром: вони виростають приблизно до одного метра та важать до 18 кілограмів. Їх легко впізнати за яскравими помаранчевими плямами на щоках, шиї та дзьобі. На відміну від субантарктичних пінгвінів, які будують гнізда з каміння, королівські відкладають одне яйце й висиджують його на лапах, прикриваючи складкою шкіри.
На початку грудня 2025 року на українській антарктичній станції "Академік Вернадський" народилося перше пінгвіня нового сезону. Це сталося раніше традиційних строків, що може свідчити про потепління в Антарктиці.