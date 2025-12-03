Перше пінгвіня народилося на станції "Академік Вернадський" раніше звичайного

На українській антарктичній станції "Академік Вернадський" народилося перше пінгвіня нового сезону. Воно з’явилося на світ напередодні Дня Антарктиди - символічно і трохи раніше від традиційних строків. Про це інформує Національний антарктичний науковий центр, передає УНН.

Деталі

За словами біологині 30-ї Української антарктичної експедиції Зої Швидкої, цього року пінгвіни почали масово прибувати на острів Галіндез і будувати гнізда раніше, ніж у попередні сезони. Перші спарювання вчені зафіксували ще в середині вересня.

То не якась пара вибилася з "графіку" - це була нормальна поведінка популяції - пояснила дослідниця.

Саме вона й помітила першого малюка неподалік геокосмічної лабораторії, де птахи раніше відклали перші яйця.

Невдовзі після цього у гнізді з'явилося ще одне пташеня.

Зазначається, що субантарктичні пінгвінята вилуплюються у тій послідовності, у якій були знесені яйця. Перший місяць батьки піклуються про малюків по черзі: один зігріває й годує потомство, поки інший шукає їжу в океані. Потім вони міняються.

Загалом цього сезону на Галіндезі мешкають рекордні 7 тисяч субантарктичних пінгвінів.

Станом на зараз наші біологи нарахували 2300 гнізд з яйцями. Тож найближчим часом очікуємо на пінгвінячий бебі-бум навколо "Вернадського" - йдеться у дописі.

Науковці нагадали, що субантарктичні пінгвіни — теплолюбні й раніше взагалі не гніздували на Галіндезі. Але через зміну клімату вони почали освоювати острів та щороку захоплюють нові ділянки.

"Така їхня поведінка є одним із доказів потепління в Антарктиці. Про це ж найімовірніше свідчить і той факт, що цього року раніше стартував шлюбний сезон та з'явилися пташенята", - повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що на острові Галіндез, де розташована українська станція "Академік Вернадський", субантарктичні пінгвіни знесли перше яйце в цьому сезоні. Біологи виявили його на скелі біля ДНЧ-будиночка, де минулого року також було знайдено перше яйце.

