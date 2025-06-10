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Популяція імператорських пінгвінів скорочується швидкими темпами через глобальне потепління - дослідження

Київ • УНН

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В Антарктиді популяція імператорських пінгвінів скоротилася на 22% за 15 років через глобальне потепління. Зміни клімату руйнують середовище існування пінгвінів.

Популяція імператорських пінгвінів скорочується швидкими темпами через глобальне потепління - дослідження

Популяція імператорських пінгвінів в Антарктиді скоротилася майже на чверть через глобальне потепління, яке змінює їхнє природне середовище життя. Про це повідомляє AFP, передає УНН.

Деталі

Як встановили науковці за результатами нового дослідження, опублікованого у вівторок, 10 червня в журналі Nature Communications: Earth & Environment, втрати популяції набагато більші, ніж вважалося раніше.

Вчені, які спостерігають за імператорськими пінгвінами, використали супутники для оцінки шістнадцяти колоній на Антарктичному півострові, в морі Ведделла та морі Беллінсгаузена, що становлять майже третину світової популяції імператорських пінгвінів.

Те, що вони виявили, було "імовірно, приблизно на 50% гіршим, ніж навіть найпесимістичніша оцінка поточної популяції, зроблена за допомогою комп'ютерного моделювання", сказав науковець Пітер Фретвелл, який відстежує дику природу з космосу в Британській антарктичній службі (BAS).

Дослідження показало, що "чисельність колоній, що контролюються, зменшилася на 22% за 15 років - до 2024 року".

Як зазначає видання, це можна порівняти з попередньою оцінкою скорочення на 9,5% по всій Антарктиді в період з 2009 по 2018 рік.

Причини скорочення популяції пінгвінів

Потепління стоншує та дестабілізує лід під ногами пінгвінів у місцях їхнього розмноження. В останні роки деякі колонії втратили всіх своїх пташенят, оскільки лід під ними провалився, внаслідок чого вилуплені пташенята потрапили в море ще до того, як вони стали достатньо дорослими, щоб впоратися з крижаним океаном

 - ідеться у публікації.

За словами Фретвелла, нове дослідження показує, що чисельність пінгвінів скорочується з початку моніторингу у 2009 році, ще до того, як глобальне потепління почало суттєво впливати на морський лід.

Але він сказав, що винуватцем, ймовірно, все ж є зміна клімату, оскільки потепління створює інші проблеми для пінгвінів, такі як збільшення кількості опадів або посилення вторгнення хижаків.

Імператорські пінгвіни, мабуть, є найяскравішим прикладом того, як зміна клімату дійсно проявляє свій вплив, наголосив науковець.

Тут немає риболовлі. Немає руйнування середовища існування. Немає забруднення, яке спричиняє скорочення їхньої популяції. Це просто температура льоду, на якому вони розмножуються та живуть, і це справжня зміна клімату. Тривожний результат

- підсумував він.

Дослідники знають, що зміна клімату спричиняє втрати, але "швидкість цього скорочення є особливим приводом для тривоги".

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Майбутні дослідження

У новому дослідженні використовуються супутникові знімки високої роздільної здатності, отримані протягом жовтня та листопада 2024 року, до того, як регіон занурився в зимову темряву.

Фретвелл сказав, що майбутні дослідження можуть використовувати інші типи супутникового моніторингу, такі як радар або тепловізор, для фіксації популяцій у темні місяці, а також поширити їх на інші колонії.

Нам справді потрібно подивитися на решту популяції, щоб побачити, чи поширюється цей тривожний результат на весь континент

– сказав він, додавши, що загалом досліджені колонії вважаються репрезентативними.

Він сказав, що є надія, що пінгвіни в майбутньому можуть піти далі на південь, до холодніших регіонів, але додав, що незрозуміло, "як довго вони там протримаються".

Комп'ютерні моделі прогнозують, що цей вид буде на межі зникнення до кінця століття, якщо людство не скоротить викиди, що нагрівають планету. Останнє дослідження показує, що картина може бути ще гіршою.

Можливо, нам доведеться переосмислити ці моделі зараз, враховуючи ці нові дані

- зауважив науковець.

Але він наголосив, що ще є час зменшити загрозу для пінгвінів.

Ми маємо справді гнітючу картину зміни клімату та скорочення населення навіть швидше, ніж ми думали, але ще не пізно. Ми, ймовірно, втратимо багато імператорських пінгвінів на цьому шляху, але якщо люди зміняться, і якщо ми зменшимо або змінимо наші викиди, тоді ми врятуємо імператорських пінгвінів

- сказав він.

Додамо

Згідно з дослідженням 2020 року, імператорські пінгвіни, також відомі як Aptenodytes forsteri, налічують близько чверті мільйона пар, і всі вони мешкають в Антарктиді.

Дитинча імператорського пінгвіна вилуплюється з яйця, яке взимку зігрівав самець, поки самка з пари, що розмножується, вирушає у двомісячну риболовлю. Коли вона повертається до колонії, вона годує дитинча, відригуючи накопичену їжу, а потім обоє батьків по черзі шукають нову здобич.

Щоб вижити самостійно, пташенята повинні розвинути водонепроникне пір'я. Цей процес зазвичай починається в середині грудня.

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Альона Уткіна

Альона Уткіна

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