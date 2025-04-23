На станції "Вернадський" знову зафіксували "крадіжку" серед пінгвінів: пернатий поцупив камінці для гнізда
Київ • УНН
Українські полярники зафільмували, як пінгвін цупить камінці з чужого гнізда. Можливо, це тренування перед сезоном, чи реалізація вродженої поведінки.
Українські полярники стали свідками як один із субантарктичних пінгвінів цупить камінці з чужого гнізда. Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр у Facebook, пише УНН.
Нашим полярникам знову вдалося зафільмувати, як пінгвін цупив камінці з чужого гнізда, аж поки не зʼявився його власник
Як повідомляється, цього разу це зафіксувати вдалося біологині 30-ї Української антарктичної експедиції Зої Швидкій. Вона зняла, як один із субантарктичних пінгвінів цупить камінці з чужого гнізда. Щоправда, ненадовго — господар невдовзі повернувся і зупинив "будівельника".
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Цікаво, що активний період будівництва гнізд у субантарктичних пінгвінів, які мешкають біля "Вернадського", відбувається антарктичною весною (це коли в Україні осінь). Тоді вони прибувають на наш острів і готуються до кладки яєць та виведення малюків. І, звісно, крадуть одне в одного камінці
Чому ж пінгвін облаштовує гніздо саме зараз, коли сезон закінчився, а більшість вже готується залишити острів до зими? Біологи мають кілька версій: можливо, це тренування перед наступним сезоном або просто потреба реалізувати вроджену поведінку.
Загалом же наші вчені відзначають, що гніздова поведінка характерна для птахів не лише в період розмноження. Тож нічого дивного в такому осінньому будівництві немає
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