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Українські полярники записали унікальні звуки косаток в Антарктиді

Київ • УНН

 • 10627 перегляди

Українські вчені зафіксували рідкісні звуки косаток типу "B" в Антарктиді. Аудіозапис зроблено випадково, коли група з трьох тварин полювала на тюленів біля станції.

Українські полярники записали унікальні звуки косаток в Антарктиді

 Українські полярники зробили унікальний запис косаток. На аудіо — переважно імпульсні крики, за допомогою яких відбувається соціальна комунікація цих тварин, передає УНН із посиланням на Національний антарктичний науковий центр.

10 лютого 2024 року ми працювали в затоці Коллінз й побачили на крижинах 11 морських леопардів. Тож коли висаджувалися на острів, біля пришвартованого човна лишили увімкнений акустичний рекордер, щоб не проґавити можливість записати підводні вокалізації цих хижаків. Але потім на записі несподівано виявили звуки групи косаток типу "В" (великі), які переважно полюють на тюленів 

- розповів біолог 28-ї УАЕ Вадим Ткаченко.

За звуками вчені з’ясували, що група косаток із щонайменше трьох тварин періодично підходила дуже близько до залишеного човна. Ймовірно, вони шукали тюленів, щоб ними поласувати.

Побачити косаток в районі нашої станції можна нечасто, зазвичай до 10 разів за рік. Водночас розшифровка записів показує, що косатки присутні поруч регулярно, навіть коли ми їх не бачимо за айсбергами та скупченнями льоду 

- пояснює біологиня НАНЦ Оксана Савенко.

За даними НАНЦ, представлена візуалізація містить спектрограми і осцилограми для 23 окремих сигналів, змонтованих у безперервний трек.

Спектрограма показує зміст частот у сигналі у конкретний момент часу (у кілогерцах kHz), а осцилограма — як для цього сигналу змінюється "тиск" звуку (в мікропаскалях µPa). Інтенсивність кольору на шкалі та самій спектрограмі відображає гучність у децебелах (db).

Наведені сигнали дуже короткі. На шкалі часу можна бачити, що вони тривають десяті долі секунди, тому для відтворення трек уповільнили до 10–12% від оригінальної швидкості.

Ці сигнали знаходяться переважно в ультразвуковому діапазоні, який не є доступним для сприйняття людини. Те, що ми чуємо під час відтворення, це звуки, які потрапили в діапазон до 20 kHz, а також набір різних відлунь та інших коливань середовища, що утворились під час вокалізації тварин.

Додамо

Крім того, як повідомили у НАНЦ, до основних типів їхніх звуків належать свисти та ехолокаційні клацання.

Цікаво, що імпульсні звуки ці хижаки створюють не голосовими зв’язками, а видуваючи повітря через спеціальні структури в носовій порожнині. Цей механізм, як і розмаїття та функціональність звуків косаток й інших морських ссавців до кінця не вивчено. Тож наші біологи приділяють особливу увагу таким акустичним дослідженням в Антарктиці.

Є різні способи записування звуків.

  • Наприклад, цілодобовий пасивний моніторинг в одній локації. Він може бути на короткий період (так біля «Вернадського» записували звуки тюленів Ведделла у шлюбний сезон) або ж цілорічно (такий проєкт нині триває біля острова Анверс неподалік нашої станції, у співпраці з американськими колегами). Такий моніторинг дозволяє визначати сезонну динаміку присутності різних видів морських ссавців в цьому районі. 
    • Інший варіант — акустичні тралення під час руху суден, зокрема «Ноосфери», або моторних човнів впродовж морських виходів зі станції. Хоча найчастіше наші біологи робили записи під час зупинок човнів для спостережень за тваринами чи виконання інших робіт. Саме так були записані звуки косаток, які ви чуєте.
      Антоніна Туманова

      Антоніна Туманова

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