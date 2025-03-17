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Украинские полярники записали уникальные звуки косаток в Антарктиде

Киев • УНН

 • 10611 просмотра

Украинские ученые зафиксировали редкие звуки косаток типа "B" в Антарктиде. Аудиозапись сделана случайно, когда группа из трех животных охотилась на тюленей возле станции.

Украинские полярники записали уникальные звуки косаток в Антарктиде

 Украинские полярники сделали уникальную запись косаток. На аудио — преимущественно импульсные крики, с помощью которых происходит социальная коммуникация этих животных, передает УНН со ссылкой на Национальный антарктический научный центр.

10 февраля 2024 года мы работали в заливе Коллинз и увидели на льдинах 11 морских леопардов. Поэтому когда высаживались на остров, возле пришвартованной лодки оставили включенный акустический рекордер, чтобы не упустить возможность записать подводные вокализации этих хищников. Но потом на записи неожиданно обнаружили звуки группы косаток типа "В" (крупные), которые преимущественно охотятся на тюленей 

- рассказал биолог 28-й УАЭ Вадим Ткаченко.

По звукам ученые выяснили, что группа косаток как минимум из трех животных периодически подходила очень близко к оставленной лодке. Вероятно, они искали тюленей, чтобы ими полакомиться.

Увидеть косаток в районе нашей станции можно нечасто, обычно до 10 раз в год. В то же время расшифровка записей показывает, что косатки присутствуют рядом регулярно, даже когда мы их не видим за айсбергами и скоплениями льда 

- объясняет биологиня НАНЦ Оксана Савенко.

По данным НАНЦ, представленная визуализация содержит спектрограммы и осциллограммы для 23 отдельных сигналов, смонтированных в непрерывный трек.

Спектрограмма показывает содержание частот в сигнале в конкретный момент времени (в килогерцах kHz), а осциллограмма — как для этого сигнала меняется "давление" звука (в микропаскалях µPa). Интенсивность цвета на шкале и самой спектрограмме отображает громкость в децибелах (db).

Приведенные сигналы очень короткие. На шкале времени можно видеть, что они длятся десятые доли секунды, поэтому для воспроизведения трек замедлили до 10–12% от оригинальной скорости.

Эти сигналы находятся преимущественно в ультразвуковом диапазоне, который не доступен для восприятия человека. То, что мы слышим во время воспроизведения, это звуки, которые попали в диапазон до 20 kHz, а также набор различных отзвуков и других колебаний среды, образовавшихся во время вокализации животных.

Добавим

Кроме того, как сообщили в НАНЦ, к основным типам их звуков относятся свисты и эхолокационные щелчки.

Интересно, что импульсные звуки эти хищники создают не голосовыми связками, а выдувая воздух через специальные структуры в носовой полости. Этот механизм, как и разнообразие и функциональность звуков косаток и других морских млекопитающих до конца не изучен. Поэтому наши биологи уделяют особое внимание таким акустическим исследованиям в Антарктике.

Есть разные способы записи звуков.

  • Например, круглосуточный пассивный мониторинг в одной локации. Он может быть на короткий период (так возле «Вернадского» записывали звуки тюленей Ведделла в брачный сезон) или же круглогодично (такой проект сейчас продолжается возле острова Анверс неподалеку от нашей станции, в сотрудничестве с американскими коллегами). Такой мониторинг позволяет определять сезонную динамику присутствия разных видов морских млекопитающих в этом районе. 
    • Другой вариант — акустические траления во время движения судов, в частности «Ноосферы», или моторных лодок в течение морских выходов со станции. Хотя чаще всего наши биологи делали записи во время остановок лодок для наблюдений за животными или выполнения других работ. Именно так были записаны звуки косаток, которые вы слышите.
      Антонина Туманова

      Антонина Туманова

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