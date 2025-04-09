Антарктида

Пассажиры "Ocean Explorer" пережили экстрим, попав в шторм в проливе Дрейка. Гигантские волны разбивались об окна, но ответственная за экспедицию компания "гарантировала" безопасность.
С 2022 по 2024 год зафиксирована самая большая трехлетняя потеря ледников за всю историю наблюдений. С 1975 года ледники потеряли более 9 триллионов тонн льда.
Украинские ученые зафиксировали редкие звуки косаток типа "B" в Антарктиде. Аудиозапись сделана случайно, когда группа из трех животных охотилась на тюленей возле станции.
Судно "Ноосфера" доставило на станцию команду, которая заменила предшественников для проведения научных исследований. Полярники уже готовятся к сбору метеорологических, геофизических и биологических данных.
13 украинских полярников, среди которых 4 женщины, отправились на станцию "Академик Вернадский" для годовой экспедиции. Команда будет проводить научные исследования и отметит 30-летие передачи станции Украине.
Ученые станции "Академик Вернадский" продемонстрировали метод измерения размеров китов с помощью дрона и метровой линейки. Биологи поделились видео процесса в Facebook.
За последнее десятилетие скорость таяния мировых ледников выросла на 36%. Ежегодно тает 273 млрд тонн льда, что грозит повышением уровня моря и проблемами с пресной водой.
Исследование показало, что мозг сохраняет воспоминания с периода детской амнезии до взрослой жизни, хотя они не помнятся сознательно. Возраст первых воспоминаний и их детализация зависят от культурной среды и воспитания.
Испанские ученые нашли массивные выбросы метана на морском дне Антарктиды высотой до 700 м. Газ, который в 30 раз сильнее CO2, может вызвать подводные оползни и цунами.
На острове Галиндез обнаружен редкий случай - семья субантарктических пингвинов с тремя птенцами. Среди 6 тысяч пингвинов возле станции «Вернадский» это единственная такая семья.
Сисадмин украинской антарктической экспедиции снял на дрон 635-метровую гору Демария. Вершина расположена в 8 км от станции "Вернадский" и используется для научных исследований.
На острове Галиндез вблизи украинской антарктической станции появилось около тысячи пингвинят. Большинство субантарктических пингвинов имеют по двое малышей, а их общее количество на острове достигло рекордных 7 тысяч.
Украинский научно-исследовательский флагман доставил на антарктическую станцию техническую команду и грузы для модернизации. Судно привезло также свежие фрукты и овощи для зимовщиков.
На станции «Академик Вернадский» появились первые новорожденные пингвины. Возле лаборатории по исследованию геокосмоса уже насчитывается около десятка пингвинят.
Триллионотонный айсберг A23a, отколовшийся от Антарктиды в 1986 году, возобновил свое движение в Южном океане. Ученые отслеживают его путь и исследуют влияние на морские экосистемы.
Возле украинской антарктической станции родились первые в этом сезоне пингвинята. Малыши проведут месяц в гнезде под присмотром родителей, прежде чем начнут менять серый пушок на черно-белые перья.
На острове Галиндез возле украинской антарктической станции найдено около 1800 пингвиньих яиц в 900 гнездах. Первые птенцы появятся к середине декабря, а общее количество пингвинов на острове достигает 4 тысяч.
Ученые впервые обнаружили янтарь в Антарктиде на глубине почти километр. Находка доказывает существование тропических лесов на континенте 90 млн лет назад и раскрывает тайны древнего климата Земли.
Спутниковые данные показывают резкое увеличение растительного покрова на Антарктическом полуострове. В 2021 году зеленая площадь достигла 12 км², по сравнению с менее чем 1 км² в 1986 году.
В Испании найден новый вид зауроподов, живший 73 млн лет назад. «Qunkasaura pintiquiniestra» имел длину 15 м, вес 10 тонн и высоту 3 м до плеч.
Страны ведут переговоры по изменению части границы в Альпах из-за таяния ледников. Швейцария уже одобрила соглашение, которое касается региона Плато Роза и других территорий вблизи Маттерхорна.
Украинские ученые на станции 'Академик Вернадский' зафиксировали редкое явление - чистое звездное небо над Антарктидой. В Южном полушарии видно 45 созвездий, недоступных в Северном, включая Южный крест.
Из-за плохого урожая морских водорослей и растущего мирового спроса цены на японские морские водоросли, такие как вакаме и Нори, взлетели до небес, что негативно сказалось на домашних хозяйствах и ресторанах Японии.
Украинские полярники расширили исследования наземных организмов Антарктики, используя судно "Ноосфера" и украинские яхты для достижения отдаленных островов вдоль Антарктического полуострова, собирая образцы и данные о распределении сосудистых растений, микроклимат и пресноводных ракообразных.
Аномально быстрое повышение уровня моря в некоторых регионах северо-западной Атлантики связано с повышением температуры в глубоких водах, впадающих в Атлантику с антарктического побережья, в результате глобального потепления, вызванного деятельностью человека.
23 марта метеорологи всего мира отмечают свой профессиональный праздник, приуроченный созданию Всемирной метеорологической организации в 1950 году.
В 2023 году глобальная температура, уровень парниковых газов, потепление океана, повышение уровня моря и отступление ледников достигли рекордных показателей, но 2024 год может быть еще жарче, согласно докладу ООН.
Спасатели предостерегают от походов в горы Украины из-за снежных заносов высотой до 2 метров и метели на горе Ивана Поп в Черногорском хребте.