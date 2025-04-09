Антарктида

ООН предупреждает, что 2024 год может быть рекордно жарким

В 2023 году глобальная температура, уровень парниковых газов, потепление океана, повышение уровня моря и отступление ледников достигли рекордных показателей, но 2024 год может быть еще жарче, согласно докладу ООН.