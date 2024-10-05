Антарктида зеленеет: площадь растительности выросла в 10 раз за 40 лет
Киев • УНН
Спутниковые данные показывают резкое увеличение растительного покрова на Антарктическом полуострове. В 2021 году зеленая площадь достигла 12 км², по сравнению с менее чем 1 км² в 1986 году.
Из-за глобального потепления Антарктический полуостров - самая северная часть Антарктиды - претерпевает резкие изменения и постепенно превращается в покрытый зеленью ландшафт. Об этом сообщили в новом научном докладе в журнале Nature Geoscience, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что анализ спутниковых данных ландшафта свидетельствует, что за последние четыре десятилетия растительный покров на Антарктическом полуострове резко вырос в десять раз. Если в 1986 году растительность покрывала менее одного квадратного километра площади полуострова, то в 2021 году зеленело уже почти 12 квадратных километров.
Эта тенденция к озеленению ускорилась более чем на 30% за последние годы (2016-2021) по сравнению с полным периодом исследования (1986-2021) - расширяясь более чем на 400 000 квадратных метров в год в этот период,
По словам ученых, пока речь идет преимущественно о мхах, которые способны выживать в самых суровых условиях на Земле. Но темпы его распространения в этом регионе резко ускорились в последние годы.
Ученые прогнозируют, что озеленение Антарктиды, вероятно, будет продолжаться по мере потепления климата, и вскоре здесь могут прижиться и другие виды растений. В конце концов на Антарктическом полуострове может сформироваться слой почвы, который создаст потенциал для закрепления инвазивных видов.
Почва в Антарктиде в основном бедна или совсем отсутствует, но этот рост растительной жизни добавит органических веществ и облегчит образование почвы, что потенциально открывает путь для роста других растений,
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