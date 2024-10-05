Антарктида зеленеет: площадь растительности выросла в 10 раз за 40 лет

Из-за глобального потепления Антарктический полуостров - самая северная часть Антарктиды - претерпевает резкие изменения и постепенно превращается в покрытый зеленью ландшафт. Об этом сообщили в новом научном докладе в журнале Nature Geoscience, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что анализ спутниковых данных ландшафта свидетельствует, что за последние четыре десятилетия растительный покров на Антарктическом полуострове резко вырос в десять раз. Если в 1986 году растительность покрывала менее одного квадратного километра площади полуострова, то в 2021 году зеленело уже почти 12 квадратных километров.

Эта тенденция к озеленению ускорилась более чем на 30% за последние годы (2016-2021) по сравнению с полным периодом исследования (1986-2021) - расширяясь более чем на 400 000 квадратных метров в год в этот период,