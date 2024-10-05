Антарктида зеленішає: площа рослинності зросла в 10 разів за 40 років

Через глобальне потепління Антарктичний півострів – найпівнічніша частина Антарктиди – зазнає різких змін і поступово перетворюється на вкритий зеленню ландшафт. Про це повідомили у новій науковій доповіді ужурналі Nature Geoscience, пише УНН.

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Зазначається, що аналіз супутникових даних ландшафту свідчить, що за останні чотири десятиліття рослинний покрив на Антарктичному півострові різко зріс у десять разів. Якщо у 1986 році рослинність вкривала менше одного квадратного кілометра площі півострова, то у 2021 році зеленіло вже майже 12 квадратних кілометрів.

Ця тенденція до озеленення прискорилася більш ніж на 30% за останні роки (2016-2021) порівняно з повним періодом дослідження (1986-2021) — розширюючись більш ніж на 400 000 квадратних метрів на рік у цей період, - йдеться у повідомленні.

За словами вчених, поки що йдеться переважно про мохи, які здатні виживати у найсуворіших умовах на Землі. Але темпи його розповсюдження в цьому регіоні різко прискорилися в останні роки.

Науковці прогнозують, що озеленення Антарктиди, ймовірно, продовжуватиметься в міру потепління клімату, і незабаром тут можуть прижитися й інші види рослин. Зрештою на Антарктичному півострові може сформуватися шар ґрунту, який створить потенціал для закріплення інвазивних видів.

Ґрунт в Антарктиді здебільшого бідний або зовсім відсутній, але це зростання рослинного життя додасть органічних речовин і полегшить утворення ґрунту, що потенційно відкриває шлях для росту інших рослин, - пояснює Оллі Бартлетт з Університету Хартфордшира, що брав участь у дослідженні.

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