Украинские полярники показали фото звездного неба в Антарктиде - ученые говорят, что это - редкое явление, потому что над станцией «Академик Вернадский», как правило, облачно, передает УНН.

Детали

«Делимся с вами невероятными фотографиями звездного неба над станцией «Академик Вернадский». Это довольно редкое явление, ведь в нашем регионе Антарктики постоянно облачно. Можно ли из Украины смотреть одновременно с полярниками на одни и те же звезды? Частично, и дело не только в разнице во времени», - говорят в Национальном антарктическом центре.

Речь идет о том, что в Южном полушарии, где расположен континент Антарктида, - собственное звездное небо. Здесь можно увидеть 45 созвездий, которые недоступны в Северном полушарии.

Самым известным является Южный крест, по нему можно определить направление на Южный полюс. Говорится, что именно это созвездие было изображено на шевроне 28-й УАЭ, которая зимовала на станции «Вернадского» в прошлом году.

«Однако есть созвездия, которые можно видеть с обоих полушарий (хотя иногда в разное время). Они расположены в районе экватора. Также почти из любого уголка Земли можно увидеть самую яркую звезду ночного неба - Сириус (созвездие Большого Пса). Но главное, что когда падает звезда, то мы как в Украине, так и в Антарктике загадываем одно желание - Победы», - отмечают ученые.

Українські полярники розширили географію вивчення організмів Антарктики