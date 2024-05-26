Украинские полярники расширили географию изучения организмов Антарктики

Исследователи из Национального антарктического научного центра во время экспедиции в январе-апреле 2024 года расширили исследования наземных организмов Антарктики. Этого удалось достичь благодаря использованию судна "Ноосфера", а также бесплатной поддержке украинских яхт Wind Dancer и Mon Coeur. Об этом в Фейсбуке сообщил Национальный антарктический научный центр, передает УНН.

Детали

Ученые отметили, что это важно, ведь большинство исследований в Антарктике ограничено районом расположения станции "Академик Вернадский".

Станция расположена на острове Галиндез, и ученым для работы доступны окружающие острова и часть материка, куда можно добраться на моторной лодке, максимальная удаленность 20-30 км.

Благодаря же использованию ледокола и яхт украинские ученые смогли изучить распространение организмов и отобрать образцы для сравнения на отдаленных островах вдоль Антарктического полуострова.

Первый остров - Десепшен, образованный антарктическим вулканом. После его последнего извержения в 1970 году местная экосистема до сих пор восстанавливается. Здесь ученые отдела биологии и экологии НАНЦ исследовали распространение сосудистых растений, которых в Антарктике только два: щучник и жемчужница.

В январе состоялся первый в этом сезоне визит на остров на яхтах для изучения вероятных остатков флоры, которая росла здесь еще до извержения вулкана. Во второй раз биологи приехали на Десепшен в марте на «Ноосфере», чтобы исследовать распространение щучника и жемчужницы на новые территории, которые были пустыми после извержения. Также они изучали сопутствующую растительность.

Вторая локация - в районе американской станции "Палмер". Здесь еще в 2018 году украинские ученые заложили исследовательский полигон для изучения микроклимата в месте распространения сосудистых растений. Полученные отсюда данные сейчас сравниваются с такими же данными из района "Вернадского" и полигонов на острове Нельсон (там они были заложены в рамках чешско-украинского сотрудничества).

В этом сезоне биологи НАНЦ достигли "Палмера" сначала на яхтах в начале февраля, чтобы заменить элементы питания и списать данные с полигона. Вернулись они уже в апреле на "Ноосфере" для нового списания данных и проверки работы оборудования.

Все собранные материалы теперь будут анализировать в лабораториях. Эти исследования помогут больше узнать о живом мире ледяного континента и его реакции на различные окружающие факторы.

Полярники напомнили, что с ноября 2023 года по май 2024 года длился третий антарктический сезон "Ноосферы". Он был самым длинным и с самой большой научной программой, в частности международных исследований.

Также ученые выразили благодарность владельцу яхт - украинской компании Paganel studio, которая бесплатно оказывает поддержку украинским ученым в Антарктике.

В этом же рейсе ледокола ученые высадились на острове Кристин, где собрали образцы пресноводных ракообразных. Они важны для сравнительных исследований: по этим пробам можно проследить особенности распространения упомянутых организмов в регионе.

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