Українські полярники розширили географію вивчення організмів Антарктики

Дослідники з Національного антарктичного наукового центру під час експедиції у січні-квітні 2024 року розширили дослідження наземних організмів Антарктики. Цього вдалося досягти завдяки використанню судна "Ноосфера", а також безкоштовній підтримці українських яхт Wind Dancer і Mon Coeur. Про це у Фейсбуці повідомив Національний антарктичний науковий центр, передає УНН.

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Науковці наголосили, що це важливо, адже більшість досліджень в Антарктиці обмежена районом розташування станції "Академік Вернадський".

Станція розташована на острові Галіндез, і вченим для роботи доступні навколишні острови та частина материка, куди можна дістатися моторним човном, максимальна віддаленість 20-30 км.

Завдяки ж використанню криголама і яхт українські науковці змогли вивчити поширення організмів та відібрати зразки для порівняння на віддалених островах вздовж Антарктичного півострова.

Перший острів - Десепшен, утворений антарктичним вулканом. Після його останнього виверження у 1970 році місцева екосистема досі відновлюється. Тут вчені відділу біології та екології НАНЦ досліджували поширення судинних рослин, яких в Антарктиці лише дві: щучник та перлинниця.

У січні відбувся перший у цьому сезоні візит на острів на яхтах для вивчення ймовірних залишків флори, що росла тут ще до виверження вулкану. Вдруге біологи приїхали на Десепшен в березні на "Ноосфері", щоб дослідити поширення щучника та перлинниці на нові території, які були порожніми після виверження. Також вони вивчали супутню рослинність.

Друга локація - в районі американської станції "Палмер". Тут ще 2018 року українські вчені заклали дослідницький полігон для вивчення мікроклімату в місці поширення судинних рослин. Отримані звідси дані нині порівнюються з такими ж даними з району "Вернадського" та полігонів на острові Нельсон (там вони були закладені в межах чесько-української співпраці).

Цього сезону біологи НАНЦ досягли "Палмера" спершу на яхтах на початку лютого, щоб замінити елементи живлення та списати дані з полігону. Повернулися вони вже у квітні на "Ноосфері" для нового списання даних і перевірки роботи обладнання.

Усі зібрані матеріали тепер аналізуватимуть в лабораторіях. Ці дослідження допоможуть більше дізнатися про живий світ крижаного континенту і його реакції на різні навколишні чинники.

Полярники нагадали, що з листопада 2023 року до травня 2024 року тривав третій антарктичний сезон "Ноосфери". Він був найдовшим та з найбільшою науковою програмою, зокрема міжнародних досліджень.

Також науковці висловили подяку власнику яхт - українській компанії Paganel studio що безкоштовно надає підтримку українським вченим в Антарктиці.

У цьому ж рейсі криголама вчені висадилися на острові Крістін, де зібрали зразки прісноводних ракоподібних. Вони важливі для порівняльних досліджень: за цими пробами можна прослідкувати особливості поширення згаданих організмів у регіоні.

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