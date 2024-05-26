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Українські полярники розширили географію вивчення організмів Антарктики

Українські полярники розширили географію вивчення організмів Антарктики

Київ • УНН

 • 33034 перегляди

Українські полярники розширили дослідження наземних організмів Антарктики, використовуючи судно «Ноосфера» та українські яхти для досягнення віддалених островів вздовж Антарктичного півострова, збираючи зразки та дані про розподіл судинних рослин, мікроклімат та прісноводних ракоподібних.

Дослідники з Національного антарктичного наукового центру під час експедиції у січні-квітні 2024 року розширили дослідження наземних організмів Антарктики. Цього вдалося досягти завдяки використанню судна "Ноосфера", а також безкоштовній підтримці українських яхт Wind Dancer і Mon Coeur. Про це у Фейсбуці повідомив Національний антарктичний науковий центр, передає УНН.

Деталі

Науковці наголосили, що це важливо, адже більшість досліджень в Антарктиці обмежена районом розташування станції "Академік Вернадський".

Станція розташована на острові Галіндез, і вченим для роботи доступні навколишні острови та частина материка, куди можна дістатися моторним човном, максимальна віддаленість 20-30 км.

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Завдяки ж використанню криголама і яхт українські науковці змогли вивчити поширення організмів та відібрати зразки для порівняння на віддалених островах вздовж Антарктичного півострова.

Перший острів - Десепшен, утворений антарктичним вулканом. Після його останнього виверження у 1970 році місцева екосистема досі відновлюється. Тут вчені відділу біології та екології НАНЦ досліджували поширення судинних рослин, яких в Антарктиці лише дві: щучник та перлинниця.

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У січні відбувся перший у цьому сезоні візит на острів на яхтах для вивчення ймовірних залишків флори, що росла тут ще до виверження вулкану. Вдруге біологи приїхали на Десепшен в березні на "Ноосфері", щоб дослідити поширення щучника та перлинниці на нові території, які були порожніми після виверження. Також вони вивчали супутню рослинність.

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Друга локація - в районі американської станції "Палмер". Тут ще 2018 року українські вчені заклали дослідницький полігон для вивчення мікроклімату в місці поширення судинних рослин. Отримані звідси дані нині порівнюються з такими ж даними з району "Вернадського" та полігонів на острові Нельсон (там вони були закладені в межах чесько-української співпраці).

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Цього сезону біологи НАНЦ досягли "Палмера" спершу на яхтах на початку лютого, щоб замінити елементи живлення та списати дані з полігону. Повернулися вони вже у квітні на "Ноосфері" для нового списання даних і перевірки роботи обладнання.

Усі зібрані матеріали тепер аналізуватимуть в лабораторіях. Ці дослідження допоможуть більше дізнатися про живий світ крижаного континенту і його реакції на різні навколишні чинники.

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Полярники нагадали, що з листопада 2023 року до травня 2024 року тривав третій антарктичний сезон "Ноосфери". Він був найдовшим та з найбільшою науковою програмою, зокрема міжнародних досліджень.

Також науковці висловили подяку власнику яхт - українській компанії Paganel studio що безкоштовно надає підтримку українським вченим в Антарктиці.

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У цьому ж рейсі криголама вчені висадилися на острові Крістін, де зібрали зразки прісноводних ракоподібних. Вони важливі для порівняльних досліджень: за цими пробами можна прослідкувати особливості поширення згаданих організмів у регіоні.

Майже сотня тюленів на одному острові: українські полярники показали "нашестя" морських котиків 20.05.24, 17:30 • 122619 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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