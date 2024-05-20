Майже сотня тюленів на одному острові: українські полярники показали "нашестя" морських котиків
Київ • УНН
На тлі сезонної міграції українські полярники на станції "Академік Вернадський" заявили про ціле "нашестя" морських котиків. Лише на одному острові вчені нарахували понад 80 тюленів.
Днями на острові Галіндез, де розташований "Академік Вернадський", нарахували відразу 81 антарктичного морського котика. Про це пише УНН з посиланням на Національний антарктичний науковий центр.
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Полярники заявили про котяче "нашестя" на околицях "Вернадського". Як кажуть науковці, морські котики часто скупчуються поблизу восени під час сезонних міграцій. А внаслідок глобального потепління тепер вони залишаються біля станції довше, ніж раніше.
Українські полярники показали морського леопарда, що “засмагає” на крижині05.05.24, 21:08 • 103825 переглядiв
Днями біолог 29-ї УАЕ Світозар Давиденко нарахував на острові Галіндез, де розташований "Академік Вернадський", велику кількість антарктичних морських котиків – аж 81. Багато котиків зустрічалося й на сусідніх островах. Наприклад, на о. Уругвай, що теж належить до нашого архіпелагу Аргентинських островів, відпочивало 19 цих тюленів
Полярники також розповіли, що на відміну від домашніх котиків ці тварини – агресивні й зовсім не лагідні. Вони б’ються за свою територію, гарчать на інших самців, можуть "погиркати" й на полярників.
Важливо для фанів пінгвінів:) Ні, морські котики не їдять цих птахів, а харчуються переважно крилем, рибою та кальмарами. Своєю чергою стають здобиччю косаток і морських левів
Нагадаємо
У квітні, з нагоди всесвітнього дня пінгвінів, українські дослідники показали які види мешкають у районі наукової станції "Академік Вернадський" в Антарктиді.