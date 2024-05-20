Почти сотня тюленей на одном острове: украинские полярники показали "нашествие" морских котиков

На днях на острове Галиндез, где расположен "Академик Вернадский", насчитали сразу 81 антарктического морского котика. Об этом пишет УНН со ссылкой на Национальный антарктический научный центр.

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Полярники заявили о кошачьем "нашествии" в окрестностях "Вернадского". Как говорят ученые, морские котики часто скапливаются вблизи осенью во время сезонных миграций. А вследствие глобального потепления теперь они остаются возле станции дольше, чем раньше.

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На днях биолог 29-й УАЭ Светозар Давыденко насчитал на острове Галиндез, где расположен "Академик Вернадский", большое количество антарктических морских котиков - аж 81. Много котиков встречалось и на соседних островах. Например, на о. Уругвай, который тоже относится к нашему архипелагу Аргентинских островов, отдыхало 19 этих тюленей - рассказали ученые.

Полярники также рассказали, что в отличие от домашних котиков эти животные - агрессивные и совсем не ласковые. Они дерутся за свою территорию, рычат на других самцов, могут "порычать" и на полярников.

Важно для фанов пингвинов :) Нет, морские котики не едят этих птиц, а питаются преимущественно крилем, рыбой и кальмарами. В свою очередь становятся добычей косаток и морских львов - рассказали украинские полярники.

Напомним,

В апреле, по случаю всемирного дня пингвинов, украинские исследователи показали какие виды обитают в районе научной станции "Академик Вернадский" в Антарктиде.