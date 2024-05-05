Украинские полярники показали морского леопарда, "загорающего" на льдине

Украинские полярники показали "загорающего" на льдине морского леопарда, который не обращал внимания на полярников. Об этом пишет УНН с ссылкой на Национальный антарктический научный центр.

Детали

Посмотрите на этого милого морского леопарда, "загорающего" на льдине. Даже приближение полярников на лодке совсем его не беспокоит. По "улыбающемуся" виду леопарда сразу и не скажешь, что это - один из главных хищников Антарктиды, который ест пингвинов и даже своих же сородичей тюленей - говорится в сообщении.

В центре отмечают, что морской леопард охотится он только в воде, а на суше (в основном - на льдинах) уже отдыхает, а также, что этот вид тюленей любит одиночество: только на время спаривания ищет себе вторую половинку.

Напомним,

По случаю всемирного дня пингвинов, украинские исследователи показали какие виды обитают в районе научной станции "Академик Вернадский" в Антарктиде.