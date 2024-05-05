Украинские полярники показали морского леопарда, "загорающего" на льдине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  188140 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  184978 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  186865 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  161408 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  112260 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  128335 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  126249 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119705 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  115394 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  102198 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

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"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

29 апреля 2024, 12:29  •  388272 просмотра

Украинские полярники показали морского леопарда, "загорающего" на льдине

Украинские полярники заметили морского леопарда, который отдыхал на льдине, не потревоженный их приближением.

УНН Lite •   •  1018 просмотра
Украинские полярники показали морского леопарда, "загорающего" на льдине

Исследователи развернут ИИ для определения утраченных имен жертв Холокоста, к 2029 могут добавить 5 миллионов имен

Всемирный центр памяти жертв Холокоста "Яд Вашем" внедряет искусственный интеллект, чтобы к 2029 году идентифицировать более 5 миллионов ранее утраченных имен жертв Холокоста из 230 миллионов текстовых документов.

Новости Мира •   •  1963 просмотра
Исследователи развернут ИИ для определения утраченных имен жертв Холокоста, к 2029 могут добавить 5 миллионов имен

Украинские дзюдоисты завоевали 4 медали на Кубке Европы среди юниоров

Украинские дзюдоисты завоевали 4 медали - 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые - на юниорском Кубке Европы в Риеке (Хорватия).

спорт •   •  3630 просмотра
Украинские дзюдоисты завоевали 4 медали на Кубке Европы среди юниоров

Переговоры в Египте о прекращении огня в Газе завершились, Израиль и ХАМАС пока остаются на своих позициях

Переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС в Газе закончились безрезультатно из-за негибких позиций обеих сторон после семи месяцев войны.

Новости Мира •   •  4904 просмотра
Переговоры в Египте о прекращении огня в Газе завершились, Израиль и ХАМАС пока остаются на своих позициях

Бундесвер показал кадры обучения украинских военных на САУ PzH 2000

Украинские солдаты проходят обучение на немецких самоходных артиллерийских установках PzH 2000, предоставленных европейскими странами для усиления боевых возможностей Украины против России.

Война •   •  9246 просмотра
Бундесвер показал кадры обучения украинских военных на САУ PzH 2000

За сутки 103 боевых столкновения, враг совершил 100 авиационных ударов и более 50 обстрелов - Генштаб

За минувшие сутки произошло 103 боевых столкновения, противник совершил 100 авиаударов и более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня, а украинские войска нанесли удары по 13 местам сосредоточения живой силы противника и 7 объектам, в том числе радиолокационных станциях и системах противовоздушной обороны.

Война •   •  8286 просмотра
За сутки 103 боевых столкновения, враг совершил 100 авиационных ударов и более 50 обстрелов - Генштаб

Подозреваемый в нападении на немецкого политика Матиаса Экке сдался полиции

17-летний парень, подозреваемый в нападении на европейского политика СДПГ Матиаса Экке во время избирательной кампании в Дрездене, сдался полиции.

Новости Мира •   •  7981 просмотра
Подозреваемый в нападении на немецкого политика Матиаса Экке сдался полиции

В результате обстрела со стороны РФ, на Харьковщине погибла женщина

88-летняя женщина погибла в Харьковской области после обстрела, который осуществила армия рф.

Война •   •  10469 просмотра
В результате обстрела со стороны РФ, на Харьковщине погибла женщина

Трамп сравнил нынешнее правительство Байдена с "гестапо" - СМИ

Трамп сравнил правительство Байдена с гестапо нацистской Германии, обвинив его в том, что он руководит "гестаповским правительством" и причастен к уголовным делам против него.

Новости Мира •   •  10113 просмотра
Трамп сравнил нынешнее правительство Байдена с "гестапо" - СМИ

На Днепропетровщине в результате вражеского обстрела повреждены социальные и учебные заведения

Вражеские обстрелы повредили социальное и два учебных заведения в райцентре Никополь Днепропетровской области.

Война •   •  13084 просмотра
На Днепропетровщине в результате вражеского обстрела повреждены социальные и учебные заведения