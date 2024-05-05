Українські полярники показали морського леопарда, що “засмагає” на крижині
Київ • УНН
Українські полярники помітили морського леопарда, який відпочивав на крижині, не потривожений їхнім наближенням.
Українські полярники показали морського леопарда, що "засмагає" на крижині, який не звертав уваги на полярників. Про це пише УНН з посиланням на Національний антарктичний науковий центр.
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Подивіться на цього милого морського леопарда, що "засмагає" на крижині. Навіть наближення полярників на човні зовсім його не турбує. За "усміхненим" виглядом леопарда одразу й не скажеш, що це - один з найголовніших хижаків Антарктиди, який їсть пінгвінів і навіть своїх же родичів тюленів
В центрі зазначають, що морський леопард полює він лише у воді, а на суходолі (здебільшого – на крижинах) вже відпочиває, а також, що цей вид тюленів полюбляє самотність: тільки на час спарювання шукає собі другу половинку.
Нагадаємо
З нагоди всесвітнього дня пінгвінів, українські дослідники показали які види мешкають у районі наукової станції "Академік Вернадський" в Антарктиді.