ООН предупреждает, что 2024 год может быть рекордно жарким

Прошлый 2023 год установил абсолютный температурный рекорд за последние 10 лет, однако 2024 год может оказаться еще более жарким. Об этом говорится в докладе Всемирной метеорологической организации ООН, передает УНН.

Детали

Всемирная метеорологическая организация предупреждает, что индикаторы изменения климата достигли рекордных уровней в 2023 году, но новый отчет показывает, что рекорды по уровню парниковых газов, температуре поверхности, нагреву и подкислению океана, повышению уровня моря, антарктическому морскому ледовому покрову и отступлению ледников в очередной раз были побиты.

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Отчет ВМО подтвердил, что 2023 год стал самым теплым годом за всю историю наблюдений: средняя глобальная приповерхностная температура на 1,45 °C (с погрешностью ± 0,12 °C) превысила доиндустриальную базовую линию. Это был самый теплый десятилетний период за всю историю наблюдений.

Тревогу вызывают все показатели... Некоторые значения не просто бьют рекорды, они их крушат. И изменения происходят все быстрее - сказал Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш.

По словам главы ВМО Селесты Сауло, никогда еще мир не был так близок к нижнему порогу потепления в 1,5 градуса Цельсия, установленного Парижским соглашением по изменению климата.

Изменение климата - это гораздо больше, чем температура. То, что мы наблюдали в 2023 году, особенно с беспрецедентным потеплением океана, отступлением ледников и потерей антарктического морского льда, вызывает особое беспокойство - сказала она.

Она добавила, что климатический кризис является определяющим вызовом, с которым сталкивается человечество, и тесно переплетается с кризисом неравенства, о чем свидетельствуют растущая продовольственная безопасность, перемещение населения и потеря биоразнообразия.

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