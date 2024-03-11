ЕС должен подготовиться к "катастрофическим" последствиям изменения климата - Европейское агентство окружающей среды

Страны Европы должны подготовиться к "катастрофическим" опасностям из-за изменения климата в этом веке - от наводнений до смертоносных тепловых волн. Об этом предупредило в понедельник Европейское агентство окружающей среды (EEA), передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Как отмечается, температура европейского континента вдвое превышает общемировую. Даже если странам удастся замедлить потепление, глобальная температура уже более чем на 1С выше, чем в доиндустриальную эпоху.

По мнению EEA, последствия частично будут зависеть от того, будут ли политики действовать сейчас, чтобы подготовить общество - например, перестраивая инфраструктуру и вводя законы, защищающие работников на открытом воздухе от смертельной жары.

По мнению специалистов, большинство из 36 климатических рисков, с которыми сталкивается Европа, могут достичь "критического или катастрофического уровня" в этом веке. К ним относятся риски для здоровья, растениеводства и инфраструктуры.

В пессимистическом сценарии, к концу века, по данным "сотни тысяч людей погибнут от тепловых волн, а экономические потери только от прибрежных наводнений могут превысить 1 триллион евро в год".

Как пишет Reuters, Европейская комиссия опубликует свой ответ на доклад Европейского агентства окружающей среды во вторник.



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