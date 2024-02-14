Минэкономики представило проект Национального плана по энергетике и климату до 2030 года

Министерство экономики обнародовало проект Национального плана по энергетике и климату, в котором представлены цели и планы в энергетическом секторе с 2025 до 2030 года, передает УНН.

Детали

Минэкономики отмечает, что обнародованный для публичного обсуждения проект Национального плана по энергетике и климату является стратегическим документом, который направлен на согласование энергетической и климатической политики для обеспечения устойчивого развития и восстановления экономики Украины. Подобные планы являются требованием ко всем странам-членам ЕС и договорных сторон Энергетического Сообщества.

Разработка Национального плана и его дальнейшая реализация - одна из важных задач в процессе приобретения нашей страной членства в Европейском Союзе. Этот План дает понимание наших дальнейших мероприятий, а его реализация станет фундаментом для зеленого перехода и открывает для нас значительные бизнес-возможности в энергетическом секторе, перерабатывающей промышленности, производстве зеленой стали и других отраслях - сказал заместитель министра Алексей Соболев.

Документ предусматривает проведение ключевых мероприятий в сфере энергетики и климата, связанных с пятью измерениями Энергетического Союза.

Он включает план по декарбонизации:

сокращение выбросов парниковых газов на 65% по сравнению с уровнем 1990 года;

климатическая нейтральность энергетического сектора Украины до 2050 года; климатическая нейтральность (для экономики в целом) до 2060-го года;

вывод из эксплуатации угольной генерации до 2035 года; сокращение выбросов метана на 30% до 2030 года;

усиление адаптационной способности и устойчивости социальных, экономических и экологических систем к изменению климата;

увеличение уровня применения альтернативных видов топлива (биотопливо или его смесей) и электроэнергии в транспортном секторе до 50% к 2030 году.

Также разработан план по достижению энергоэффективности, предусматривающий потребление электроэнергии в 2030 году, которое не должно превышать 72 224 тыс. тонн нефтяного эквивалента, а конечное потребление энергии - 42 168 тыс. тонн нефтяного эквивалента. Совокупный объем сэкономленной энергии при конечном использовании за 2021- 2030 годы должен составлять не менее 16 405 тыс. тонн нефтяного эквивалента.

Третий пункт плана - энергетическая безопасность, которая будет предусматривать:

снижение уровня импортозависимости до 33%;

углубление диверсификации источников и путей поставки энергоресурсов из третьих стран на уровне не более 30% от одного поставщика и уменьшение доли одного поставщика на рынке ядерного топлива до 60%.

Четвертый пункт плана - внутренний энергорынок: электроэнергия и газ. Планы мероприятий будут предусматривать интегрированность энергосистемы Украины со странами ENTSO-E на уровне 10% до 2030 года; интеграцию рынка электроэнергии и газа Украины с европейским рынком; свободные цены на энергоносители для всех потребителей с эффективными механизмами поддержки незащищенных слоев населения; обеспечение отсутствия долговой нагрузки на субъектов энергетического рынка.

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Также план предусматривает внедрение "умного учета" электроэнергии и "умных сетей"; уменьшение перерывов в электроснабжении до 150 минут в городской местности и 300 минут в сельской местности (до 2050 года) и снижение технологических потерь в сетях до 2030 года не менее чем на 30%.

Кроме того, план предусматривает увеличение и содействие производству биометана; обеспечение 100% приборного учета газа; внедрение достоверности и полноты коммерческого учета газа; достижение адекватных объемов внутренней добычи; свободное ценообразование с механизмами поддержки уязвимых потребителей.

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Пятый пункт плана предусматривает развитие и финансирование инноваций и исследований в секторе чистых технологий, возобновляемой энергетики и низкоуглеродного производства; внедрение чистых энергетических решений и низкоуглеродных технологий и повышение конкурентоспособности.

Напомним,

В декабре на климатическом саммите СОР28 Украина представила первичную версию Национального плана по энергетике и климату на период 2025-2030 годов. В Минэкономики сообщали, что в нем говорится об увеличении доли возобновляемых источников энергии и сокращении выбросов.

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