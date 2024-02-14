Минэкономики представило проект Национального плана по энергетике и климату до 2030 года

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Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

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Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
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Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

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Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
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Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  198221 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

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Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  220946 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  214443 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  316164 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

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Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  356103 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

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Минэкономики представило проект Национального плана по энергетике и климату до 2030 года

Министерство экономики обнародовало проект Национального плана по энергетике и климату, который определяет цели для энергетического сектора Украины на 2025-2030 годы, включая декарбонизацию энергетического сектора до 2050 года и экономики в целом до 2060 года.

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Минэкономики представило проект Национального плана по энергетике и климату до 2030 года

"Рамштайн-19: Умеров очертил приоритеты, Сырский впервые присоединился как Главнокомандующий ВСУ

Министр обороны Украины очертил приоритеты заседания оборонной контактной группы, сосредоточившись на увеличении оборонного производства, беспилотниках и технологиях, а также на решении неотложных и долгосрочных вызовов.

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"Рамштайн-19: Умеров очертил приоритеты, Сырский впервые присоединился как Главнокомандующий ВСУ

В Германии избили 15-летнего парня из Украины. В МИД говорят, что подростку оказывают консульскую помощь

15-летний украинский парень получил тяжелые травмы головы после избиения в результате нападения на почве ксенофобии в Германии, и Генеральное консульство в Дюссельдорфе оказывает пострадавшему консульскую помощь.

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В Германии избили 15-летнего парня из Украины. В МИД говорят, что подростку оказывают консульскую помощь

Украина и США обсудили реформы внутреннего аудита и контроль за военной помощью

Заместитель министра обороны Юрий Джигир встретился с представителями США, чтобы обсудить реформирование системы внутреннего аудита в Украине, создание аудиторского комитета в Минобороны и мониторинг конечного использования оружия, предоставленного американскими партнерами.

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Украина и США обсудили реформы внутреннего аудита и контроль за военной помощью

Завершено следствие в отношении нардепа Мариковского по подозрению в недостоверном декларировании криптовалюты на более 24 млн гривен

НАБУ завершило расследование по подозрению народного депутата в том, что он недостоверно задекларировал более 24 миллионов гривен в криптовалюте, которая на самом деле ему не принадлежала.

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Завершено следствие в отношении нардепа Мариковского по подозрению в недостоверном декларировании криптовалюты на более 24 млн гривен

Ребенок упал в реку на Буковине и исчез, поиски продолжаются

Спасатели продолжают поиски на реке Бережонка 8-летней девочки, которая упала с моста в реку.

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Ребенок упал в реку на Буковине и исчез, поиски продолжаются

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

По словам адвоката, действия директора юридического департамента Национального банка Украины по вмешательству в судебные процессы Фонда гарантирования вкладов физических лиц могут иметь серьезные правовые последствия, если будет установлено, что они нанесли ущерб или были совершены из корыстных побуждений.

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Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

Специалисты разминировали уже двести тысяч гектаров правобережной Херсонщины - Прокудин

Двести тысяч гектаров в правобережной Херсонской области очистили от мин. Большинство разминированных территорий, а именно 173 тысячи гектаров, - земли сельскохозяйственного назначения.

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Специалисты разминировали уже двести тысяч гектаров правобережной Херсонщины - Прокудин

"Должен поддержать создание устойчивого потенциала F-16": Канада выделяет 60 млн долл. военной помощи Украине

Канада выделяет 60 миллионов долларов военной помощи Украине для поддержки развития устойчивого потенциала истребителей F-16.

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"Должен поддержать создание устойчивого потенциала F-16": Канада выделяет 60 млн долл. военной помощи Украине

Украинские перевозчики планируют акцию протеста в ответ на действия польских фермеров на ПП "Ягодин"

Украинские перевозчики планируют провести акцию протеста на пункте пропуска "Ягодин" в ответ на блокирование польскими фермерами грузовиков на украинско-польской границе.

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Украинские перевозчики планируют акцию протеста в ответ на действия польских фермеров на ПП "Ягодин"