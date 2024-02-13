Обсудили вопросы интеграции энергетических рынков Украины к рынкам ЕС: Галущенко встретился с еврокомиссаром по вопросам энергетики

Министр энергетики Герман Галущенко провел встречу с комиссаром Европейского Союза по вопросам энергетики Кадри Симсон. Стороны обсудили вопросы интеграции энергетических рынков Украины к рынкам ЕС. Об этом Галущенко написал на своей странице в соцсети Х, передает УНН.

"Рад поблагодарить настоящего друга Украины Кадри Симсон за энергетическую поддержку ЕС. С особым вниманием обсуждались вопросы интеграции энергетических рынков Украины к рынкам ЕС в части увеличения экспорта электроэнергии из Украины", - написал Галущенко.

Министр также отметил важное значение выделенных Еврокомиссией 10 млн евро гранта для поддержки тепловой генерации Украины.

Напомним

Герман Галущенко заявлял, что Украина будет развивать и углублять сотрудничество с американскими партнерами для вытеснения россии с мировых рынков ядерных технологий и урана.