Обговорили питання інтеграції енергетичних ринків України до ринків ЄС: Галущенко зустрівся з єврокомісаром з питань енергетики
Київ • УНН
Міністр енергетики України Герман Галущенко зустрівся з Комісаром ЄС з питань енергетики Кадрі Сімсон, щоб обговорити подальшу інтеграцію енергетичних ринків України до ЄС та збільшення експорту електроенергії з України, а також виділення ЄС 10 млн євро на підтримку теплової генерації в Україні.
Міністр енергетики Герман Галущенко провів зустріч з комісаром Європейського Союзу з питань енергетики Кадрі Сімсон. Сторони обговорили питання інтеграції енергетичних ринків України до ринків ЄС. Про це Галущенко написав на своїй сторінці в соцмережі Х, передає УНН.
"Радий подякувати справжньому другу України Кадрі Сімсон за енергетичну підтримку ЄС. З особливою увагою обговорено питання інтеграції енергетичних ринків України до ринків ЄС у частині збільшення експорту електроенергії з України", - написав Галущенко.
Міністр також наголосив на важливому значенні виділених Єврокомісією 10 млн євро гранту для підтримки теплової генерації України.
Нагадаємо
Герман Галущенко заявляв, що Україна розвиватиме та поглиблюватиме співпрацю з американськими партнерами для витіснення росії зі світових ринків ядерних технологій та урану.