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Україна прагне поглибити співпрацю з американськими партнерами в атомній галузі для усунення росії зі світових ядерних ринків

Україна прагне поглибити співпрацю з американськими партнерами в атомній галузі для усунення росії зі світових ядерних ринків

Київ • УНН

 • 37311 перегляди

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що поглиблення співпраці з американськими партнерами в ядерній галузі може допомогти усунути Росію зі світових ядерних ринків.

Україна розвиватиме та поглиблюватиме співпрацю з американськими партнерами для витіснення росії зі світових ринків ядерних технологій та урану. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко під час віртуального публічного заходу "Розбудова ядерної енергетичної незалежності США: зв’язок з росією", організованого Атлантичною радою (Atlantic Council), передає УНН.

Деталі

Герман Галущенко зазначив, що росія все ще займає вагоме місце на світових ринках ядерних технологій та урану, попри те, що росіяни захопили українські ядерні об’єкти, й порушили сім базових принципи ядерної та радіаційної безпеки і наражає світ на ядерну катастрофу. 

Це неприпустимо. Ситуація на окупованій росіянами найбільшій у Європі Запорізькій АЕС погіршується з кожним днем. І питання інциденту – це тільки питання часу... Тому ми наполягаємо на застосуванні санкцій щодо "Росатому" та усуненні росії зі світових ринків. 

- зазначив міністр.

Очільник Міненерго  аголосив на необхідності координації зусиль для витіснення росії зі світових ринків урану. Він підкреслив, що Україна вже має домовленості з компаніями Великої Британії та Канади, які дозволять послабити позиції країни-агресора і на цьому ринку.  

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Герман Галущенко переконаний, що українсько-американська співпраця в атомній галузі може значно прискорити відповідні процеси та додав, що сторони  мають конкретні результати успішного співробітництва.

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Зокрема, американська Westinghouse спільно з фахівцями "Енергоатому" виготовили новий вид ядерного палива для реакторів типу ВВЕР-440, що зруйнувало російську монополію і дозволило європейським країнам, які раніше купували тільки російське ядерне паливо, обрати альтернативного виробника.

Це також відкрило ворота для запровадження санкцій. 

 - додав міністр.

Галущенко зазначив, що Україна працює з Westinghouse над будівництвом в двох нових атомних блоків типу AP-1000 на території нашої держави. У майбутньому аналогічні станції хочуть зводити й в інших європейських країнах. 

Також Герман Галущенко розповів про успішну співпрацю української сторони з американською компанією – Holtec, яка займається проєктом будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП).

Я вважаю, що зараз саме час для збільшення впливу Сполучених Штатів у атомній галузі в Європі. Це момент, коли можна замінити російські ядерні технології в Європі. 

 - переконаний міністр. 

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Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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