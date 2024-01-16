"Це слабкість Заходу" - Зеленський про те, що атомна промисловість рф досі не під санкціями

Те, що російська атомна промисловість досі не під санкціями, – це слабкість Заходу. Про це Президент Володимир Зеленський сказав на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, передає кореспондент УНН.

Це ясна слабкість Заходу, що російська атомна промисловість досі не під санкціями, попри те, що путін - єдиний терорист у світі, який захопив АЕС у заручники - сказав Зеленський.

Він зазначив, що повинно бути сильне рішення цього року, коли заморожені російські активи, суверенні та олігархів, будуть спрямовані на захист від російської війни та відбудову України.

"путін любить гроші понад усе. Чим більше мільярдів він, його друзі, чи спільники втратять, тим більш вірогідно, що він пошкодує про те, що почав війну. путін повинен пожалкувати. Потрібно, щоб він програв. Нам потрібно зрештою розсіяти думку про те, що глобальна єдність слабша, ніж ненависть однієї людини. І ми можемо це зробити", - заявив Зеленський.

Доповнення

Очільник ГУР МОУ Кирило Буданов заявляв, що раніше всі вважали, що в рф сильна армія, але слабка економіка. Виявилось навпаки. Буданов наголосив на необхідності посилювати санкції проти рф.