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"Это слабость Запада" - Зеленский о том, что атомная промышленность рф до сих пор не под санкциями

Киев  •  УНН

16 январь 2024, 14:12  •  5472 просмотра

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Президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе высказался о том, что атомная промышленность рф до сих пор не под санкциями Запада

То, что российская атомная промышленность до сих пор не под санкциями, - это слабость Запада. Об этом Президент Владимир Зеленский сказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает корреспондент УНН.

Это ясная слабость Запада, что российская атомная промышленность до сих пор не под санкциями, несмотря на то, что путин - единственный террорист в мире, захвативший АЭС в заложники

- сказал Зеленский.

Он отметил, что должно быть сильное решение в этом году, когда замороженные российские активы, суверенные и олигархов, будут направлены на защиту от российской войны и восстановление Украины.

"путин любит деньги больше всего. Чем больше миллиардов он, его друзья, или сообщники потеряют, тем более вероятно, что он пожалеет о том, что начал войну. путин должен пожалеть. Нужно, чтобы он проиграл. Нам нужно в конце концов рассеять мысль о том, что глобальное единство слабее, чем ненависть одного человека. И мы можем это сделать", - заявил Зеленский.

Дополнение

Глава ГУР МОУ Кирилл Буданов заявлял, что раньше все считали, что у рф сильная армия, но слабая экономика. Оказалось наоборот. Буданов отметил необходимость усиливать санкции против рф.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Политика
"Це слабкість Заходу" - Зеленський про те, що атомна промисловість рф досі не під санкціями
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