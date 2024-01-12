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росія не голодує: Буданов про необхідність посилити санкції проти рф

росія не голодує: Буданов про необхідність посилити санкції проти рф

Київ • УНН

 • 23666 перегляди

Голова української розвідки Буданов закликає до посилення санкцій проти росії, зазначаючи, що її економіка є стійкою, що суперечить припущенням про слабку економіку.

Очільник ГУР Кирило Буданов у інтерв'ю Le Monde наголосив, що раніше всі вважали, що в рф сильна армія, але слабка економіка. Виявилось навпаки. Буданов наголосив на необхідності посилювати санкції проти рф. Про це передає УНН з посиланням на Telegram-канал ГУР.

Усі думали, що у москви сильна армія, але слабка економіка. Виявилось, що навпаки. Армія слабка. Економіка (росії - ред.) може бути слабкою, але країна аж ніяк не голодує. З такими темпами вона може протриматись доволі довго. Нинішніх західних санкцій недостатньо,

- сказав Буданов.

Деталі

Він наголосив, що необхідно зачепити основні сектори економіки рф: енергетику, металургію і фінансову систему загалом.

Нагадаємо

Очільник ГУР України Буданов стверджує, що росія не мала реальних військових успіхів у 2023 році, завдаючи ракетні удари як спроби сфабрикувати "переможний" наратив.

Павло Башинський

Павло Башинський

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