росія не голодує: Буданов про необхідність посилити санкції проти рф

Очільник ГУР Кирило Буданов у інтерв'ю Le Monde наголосив, що раніше всі вважали, що в рф сильна армія, але слабка економіка. Виявилось навпаки. Буданов наголосив на необхідності посилювати санкції проти рф. Про це передає УНН з посиланням на Telegram-канал ГУР.

Усі думали, що у москви сильна армія, але слабка економіка. Виявилось, що навпаки. Армія слабка. Економіка (росії - ред.) може бути слабкою, але країна аж ніяк не голодує. З такими темпами вона може протриматись доволі довго. Нинішніх західних санкцій недостатньо,