Буданов: у 2023 році рф не мала реальних воєнних успіхів

росія хотіла оголосити 2023 рік "переможним", але реальних воєнних успіхів у росіян не було. Про це заявив очільник ГУР Кирило Буданов у інтерв’ю Le Monde, передає УНН.

Це може вас здивувати, але причина обстрілів дуже банальна. У Міноборони рф підбивати підсумки 2023 року: хотіли швидко щось показати, щоб проголосити рік переможним і перейти до наступного. Однак реальних воєнних успіхів у них не було,