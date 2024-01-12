Буданов: у 2023 році рф не мала реальних воєнних успіхів
Київ • УНН
Очільник ГУР України Буданов стверджує, що росія не мала реальних військових успіхів у 2023 році, завдаючи ракетні удари як спроби сфабрикувати "переможний" наратив.
росія хотіла оголосити 2023 рік "переможним", але реальних воєнних успіхів у росіян не було. Про це заявив очільник ГУР Кирило Буданов у інтерв’ю Le Monde, передає УНН.
Це може вас здивувати, але причина обстрілів дуже банальна. У Міноборони рф підбивати підсумки 2023 року: хотіли швидко щось показати, щоб проголосити рік переможним і перейти до наступного. Однак реальних воєнних успіхів у них не було,
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Буданов, коментуючи удари по Україні 29 грудня та 2 січня зауважив, що враховуючи величезні запаси ракет, які росія накопичила на своєму боці, варіант був очевидний. Саме на українську військову інфраструктуру були націлені високоточні ракети, але вони мають багато недоліків.
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росія почала виготовляти більше боєприпасів, але низької якості - Буданов12.01.24, 10:46 • 31566 переглядiв