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Буданов: у 2023 році рф не мала реальних воєнних успіхів

Буданов: у 2023 році рф не мала реальних воєнних успіхів

Київ • УНН

 • 23977 перегляди

Очільник ГУР України Буданов стверджує, що росія не мала реальних військових успіхів у 2023 році, завдаючи ракетні удари як спроби сфабрикувати "переможний" наратив.

росія хотіла оголосити 2023 рік "переможним", але реальних воєнних успіхів у росіян не було. Про це заявив очільник ГУР Кирило Буданов у інтерв’ю Le Monde, передає УНН.

Це може вас здивувати, але причина обстрілів дуже банальна. У Міноборони рф підбивати підсумки 2023 року: хотіли швидко щось показати, щоб проголосити рік переможним і перейти до наступного. Однак реальних воєнних успіхів у них не було,

- сказав Буданов.

Деталі

Буданов, коментуючи удари по Україні 29 грудня та 2 січня зауважив, що враховуючи величезні запаси ракет, які росія накопичила на своєму боці, варіант був очевидний. Саме на українську військову інфраструктуру були націлені високоточні ракети, але вони мають багато недоліків.

Нагадаємо

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росія почала виготовляти більше боєприпасів, але низької якості - Буданов12.01.24, 10:46 • 31566 переглядiв

Павло Башинський

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