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росія почала виготовляти більше боєприпасів, але низької якості - Буданов

росія почала виготовляти більше боєприпасів, але низької якості - Буданов

Київ • УНН

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росія збільшила виробництво боєприпасів, але їхня якість стала нижчою, каже очільник ГУР Буданов.

З кінця літа 2023 року рф почала більше виготовляти боєприпасів, але вони мають низьку якість. Про це заявив очільник ГУР Кирило Буданов у інтерв’ю Le Monde, передає УНН.

Деталі

"Якщо порівнювати з попередніми роками, то з кінця літа 2023 року спостерігається збільшення кількості виготовлених росією боєприпасів, але і відзначається зниження якості цих снарядів", - сказав Буданов.

Він додав, що враховуючи величезні запаси ракет, накопичені рф, варіанти обстрілів були очевидними - військова інфраструктура України.

"Утім у російських ракет є низка недоліків. Вони часто промахуються. Ми негайно ж відправили їм нашу відповідь. Ціллю були їхні військові об’єкти", - сказав Буданов.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський вчора під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Естонії Каєю Каллас заявляв, що Україна потребує артилерійських снарядів, які ЄС обіцяв надати країні. Необхідно політично тиснути на лідерів, які підписалися під цим рішенням.

Павло Башинський

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