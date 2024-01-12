росія почала виготовляти більше боєприпасів, але низької якості - Буданов
Київ • УНН
росія збільшила виробництво боєприпасів, але їхня якість стала нижчою, каже очільник ГУР Буданов.
З кінця літа 2023 року рф почала більше виготовляти боєприпасів, але вони мають низьку якість. Про це заявив очільник ГУР Кирило Буданов у інтерв’ю Le Monde, передає УНН.
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"Якщо порівнювати з попередніми роками, то з кінця літа 2023 року спостерігається збільшення кількості виготовлених росією боєприпасів, але і відзначається зниження якості цих снарядів", - сказав Буданов.
Він додав, що враховуючи величезні запаси ракет, накопичені рф, варіанти обстрілів були очевидними - військова інфраструктура України.
"Утім у російських ракет є низка недоліків. Вони часто промахуються. Ми негайно ж відправили їм нашу відповідь. Ціллю були їхні військові об’єкти", - сказав Буданов.
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