россия начала изготавливать больше боеприпасов, но низкого качества - Буданов
Киев • УНН
россия увеличила производство боеприпасов, но они стали низкого качества, говорит глава ГУР Буданов.
С конца лета 2023 года рф начала больше производить боеприпасов, но они имеют низкое качество. Об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов в интервью Le Monde, передает УНН.
Детали
"Если сравнивать с предыдущими годами, то с конца лета 2023 года наблюдается увеличение количества изготовленных россией боеприпасов, но и отмечается снижение качества этих снарядов", - сказал Буданов.
Он добавил, что учитывая огромные запасы ракет, накопленные рф, варианты обстрелов были очевидными - военная инфраструктура Украины.
"Впрочем, у российских ракет есть ряд недостатков. Они часто промахиваются. Мы немедленно же отправили им наш ответ. Целью были их военные объекты", - сказал Буданов.
Напомним
Президент Владимир Зеленский вчера во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас заявлял, что Украина нуждается в артиллерийских снарядах, которые ЕС обещал предоставить стране. Необходимо политически давить на лидеров, которые подписались под этим решением.
россия начала изготавливать больше боеприпасов, но низкого качества - Буданов
россия увеличила производство боеприпасов, но они стали низкого качества, говорит глава ГУР Буданов.
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