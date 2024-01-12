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россия начала изготавливать больше боеприпасов, но низкого качества - Буданов

Киев  •  УНН

12 январь 2024, 08:46  •  21703 просмотра

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россия увеличила производство боеприпасов, но они стали низкого качества, говорит глава ГУР Буданов.

С конца лета 2023 года рф начала больше производить боеприпасов, но они имеют низкое качество. Об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов в интервью Le Monde, передает УНН.

Детали

"Если сравнивать с предыдущими годами, то с конца лета 2023 года наблюдается увеличение количества изготовленных россией боеприпасов, но и отмечается снижение качества этих снарядов", - сказал Буданов.

Он добавил, что учитывая огромные запасы ракет, накопленные рф, варианты обстрелов были очевидными - военная инфраструктура Украины.

"Впрочем, у российских ракет есть ряд недостатков. Они часто промахиваются. Мы немедленно же отправили им наш ответ. Целью были их военные объекты", - сказал Буданов.

Напомним

Президент Владимир Зеленский вчера во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас заявлял, что Украина нуждается в артиллерийских снарядах, которые ЕС обещал предоставить стране. Необходимо политически давить на лидеров, которые подписались под этим решением.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
росія почала виготовляти більше боєприпасів, але низької якості - Буданов
Russia has started producing more ammunition, but of poor quality - Budanov
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