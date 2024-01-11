Лідери повинні виконувати це рішення: Зеленський про ініціативу ЄС надати Україні мільйон артснарядів

Україна потребує артилерійських снарядів, які ЄС обіцяв надати країні. Необхідно політично тиснути на лідерів, які підписалися під цим рішенням. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Естонії Каєю Каллас, передає кореспондент УНН.

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Рішення щодо артилерійського пакета. Це дуже потужно і дуже правильно. Єдине, що ми розраховували на нього у березні, і саме до березня була пропозиція з естонської сторони та інших лідерів передати Україні мільйон снарядів. Ми не отримали повний пакет, і сьогодні, я вважаю, можна політично тиснути на лідерів, які підписалися під цим рішенням – сказав Зеленський.

Зеленський додав, що ці лідери повинні виконувати це рішення, які самі ж ухвалювали, і якщо "їхнє слово чогось варте".

Дуже хотілося, щоб ми бачили контракти. Ми знаємо, що терміни іноді підводять наших військових, але якщо у нас будуть перед очима контракти – це вже дає надію, що, нехай з відтермінуванням, із затримками, але все-таки, це прийде на поле бою. Тобто, цю ініціативу можна довести до кінця – додав Президент.

Нагадаємо

Європейський Союз поставив за мету забезпечити Україну одним мільйоном артилерійських снарядів до березня 2024 року.

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що Європейський Союз дотримається своєї обіцянки поставити Україні мільйон боєприпасів, але визнав, що "це займе трохи більше часу, ніж нам хотілося б".